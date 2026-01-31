Марта Бондаренко, редакторка стрічки
2 хв.
Втрати ворога на 31 січня: ЗСУ знищили 880 окупантів та 35 одиниць важкої техніки
Минулої доби Сили оборони України на фронті ліквідували щонайменше 880 російських солдатів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Також наші воїни знищили чимало ворожої техніки, а саме: 20 артилерійських систем, п’ять танків та вісім бойових броньованих машин.
Зараз дивляться
Втрати ворога у війні на 31 січня 2026
- особового складу – близько 1 239 590 (+880) осіб,
- танків – 11 619 (+5) од,
- бойових броньованих машин – 23 977 (+8) од.
- артилерійських систем – 36 768 (+20) од,
- РСЗВ – 1 632 (+1) од,
- засобів ППО – 1 290 (+1) од,
- літаків – 435 од,
- гелікоптерів – 347 од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 119 928 (+694) од,
- крилатих ракет – 4 205 од,
- кораблів / катерів – 28 од,
- підводних човнів – 2 од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 76 377 (+58) од,
- спеціальної техніки – 4 054 од.
Повномасштабна війна в Україні триває вже 1 438-му добу.
На інтерактивній карті бойових дій в Україні та на карті повітряних тривог в Україні можна стежити за ситуацією в містах.
Джерело: Генштаб ЗСУ
Пов'язані теми:
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.