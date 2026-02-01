Добавляет 500 МВт мощности: Шмыгаль заявил о завершении ремонта линии Украина-Молдова
- В Украине завершили ремонт высоковольтной линии с Молдовой, что прибавило 500 МВт для стабилизации энергоснабжения Юга.
- Из-за морозов правительство усиливает восстановление света и тепла и наращивает собственную генерацию, в частности за счет когенерационных установок.
- Также расширена программа 5–7–9% и запущена программа СвітлоДІМ для поддержки ОСМД.
Сегодня ночью завершили ремонт высоковольтной линии, которая соединяет Украину с Молдовой, что добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения Юга, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.
Шмыгаль о ситуации в энергосистеме
Как сообщил Денис Шмыгаль в Telegram , поскольку в Украину снова пришли сильные морозы, необходимо усилить темпы восстановления света и теплоснабжения.
— Сегодня в два ночи завершили ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой. Это добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения Юга, – сообщил он.
Министр энергетики добавил, что сейчас ведется работа по наращиванию темпов внедрения когенерационных установок. По его словам, сегодня в Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт, завтра ожидается запуск еще 1 МВт. Всего за январь добавили Киевской области уже около 4,5 МВт.
Параллельно энергетики работают над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации.
Для этого, отмечает Шмыгаль, Правительство расширило программу 5-7-9%. Он добавляет, что теперь кредитные средства можно использовать и для закупки когенерационных установок. Максимальная сумма инвесткредита увеличена с 150 млн.грн. до 250 млн грн.
Стартовала также программа СвітлоДІМ. Это помощь от 100 до 300 тыс. грн совладельцам многоквартирных домов на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования. Для реализации первого этапа программы правительство выделило 800 млн грн.
Пилотный проект запускается в Киеве и Киевской области, позже программа масштабируется на другие регионы.