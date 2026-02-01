Сегодня ночью завершили ремонт высоковольтной линии, которая соединяет Украину с Молдовой, что добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения Юга, сообщил министр энергетики Денис Шмыгаль.

Шмыгаль о ситуации в энергосистеме

Как сообщил Денис Шмыгаль в Telegram , поскольку в Украину снова пришли сильные морозы, необходимо усилить темпы восстановления света и теплоснабжения.

— Сегодня в два ночи завершили ремонт высоковольтной линии, соединяющей Украину с Молдовой. Это добавляет 500 МВт мощности для стабилизации энергообеспечения Юга, – сообщил он.

Министр энергетики добавил, что сейчас ведется работа по наращиванию темпов внедрения когенерационных установок. По его словам, сегодня в Киевской области ввели в работу установку на 1,5 МВт, завтра ожидается запуск еще 1 МВт. Всего за январь добавили Киевской области уже около 4,5 МВт.

Сейчас смотрят

Параллельно энергетики работают над тем, чтобы максимально упростить условия для развертывания собственной генерации.

Для этого, отмечает Шмыгаль, Правительство расширило программу 5-7-9%. Он добавляет, что теперь кредитные средства можно использовать и для закупки когенерационных установок. Максимальная сумма инвесткредита увеличена с 150 млн.грн. до 250 млн грн.

Стартовала также программа СвітлоДІМ. Это помощь от 100 до 300 тыс. грн совладельцам многоквартирных домов на покупку генераторов, аккумуляторов, инверторов, солнечных панелей и другого оборудования. Для реализации первого этапа программы правительство выделило 800 млн грн.

Пилотный проект запускается в Киеве и Киевской области, позже программа масштабируется на другие регионы.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.