Сьогодні вночі завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою, що додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Шмигаль про ситуацію в енергосистемі

Як повідомив Денис Шмигаль у Telegram, оскільки в Україну знову прийшли сильні морози, то необхідно посилити темпи відновлення світла й теплопостачання.

– Сьогодні о другій ночі завершили ремонт високовольтної лінії, що з’єднує Україну з Молдовою. Це додає 500 МВт потужності для стабілізації енергозабезпечення Півдня, – повідомив він.

Міністр енергетики додав, що наразі ведеться робота з нарощування темпів впровадження когенераційних установок. За його словами, вчора у Київській області ввели в роботу установку на 1,5 МВт, завтра очікується запуск ще 1 МВт. Загалом лише за січень додали Київщині вже близько 4,5 МВт.

Паралельно всі працюють над тим, щоб максимально спростити умови для розгортання власної генерації.

Для цього, зауважує Шмигаль, Уряд розширив програму 5-7-9%. Він додає, що тепер кредитні кошти можна використати і на закупівлю когенераційних установок. Максимальна сума інвесткредиту збільшена зі 150 млн грн до 250 млн грн.

Стартувала також програма СвітлоДІМ. Це допомога від 100 до 300 тис. грн співвласникам багатоквартирних будинків на купівлю генераторів, акумуляторів, інверторів, сонячних панелей та іншого обладнання. Для реалізації першого етапу програми Уряд виділив 800 млн грн.

Пілотний проєкт запускається у Києві та Київській області, пізніше програма буде масштабована на інші регіони.

