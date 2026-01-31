В воскресенье во всех регионах Украины будут действовать графики отключения электроэнергии для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Графики отключения света по всей Украине

— Завтра, 1 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут принудительно применяться графики ограничения мощности (для промышленности) и графики почасовых отключений (для всех категорий потребителей), — говорится в сообщении Укрэнерго.

В компании отмечают, что причина применения ограничений — последствия предыдущих российских атак на энергосистему и высокий уровень энергопотребления из-за сильных морозов.

Графики отключения света в Днепре и области

Компания ДТЭК предоставила графики отключения электричества, которые будут действовать в Днепропетровской области завтра.

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК предоставил графики отключения электричества на воскресенье, 1 февраля.

Графики отключения света в Хмельницкой области

Компания Хмельницкоблэнерго сообщила, какие ограничения будут действовать в Хмельницкой области в воскресенье, 1 февраля.

Графики отключения света во Львовской области

Как будут отключать свет на Львовщине завтра, можно узнать на страницах компании Львовоблэнерго.

Графики отключения света в Черкасской области

1 февраля в Черкасской области будут применяться графики почасовых отключений электроснабжения. Подробности можно узнать в сообщении Черкассыоблэнерго.

Часы отсутствия электроснабжения:

1.1: 00:30 – 04:00, 06:00 – 10:00, 12:00 – 16:00, 18:00 – 22:00

1.2: 01:30 – 05:30, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 22:30

2.1: 00:00 – 00:30, 03:00 – 06:30, 08:30 – 12:30, 14:30 – 18:30, 20:30 – 00:00

2.2: 00:00 – 01:30, 04:00 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

3.1: 00:00 – 02:30, 05:00 – 08:30, 10:30 – 14:30, 16:30 – 20:00, 22:30 – 00:00

3.2: 00:00 – 01:00, 03:30 – 07:30, 09:30 – 13:30, 15:30 – 19:30, 21:30 – 00:00

4.1: 02:30 – 06:00, 08:00 – 12:00, 14:00 – 18:00, 20:00 – 23:30

4.2: 00:00 – 03:00, 05:30 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

5.1: 00:00 – 02:00, 04:30 – 08:00, 10:00 – 14:00, 16:00 – 20:00, 22:00 – 00:00

5.2: 02:00 – 05:00, 07:30 – 11:30, 13:30 – 17:30, 19:30 – 23:30

6.1: 01:00 – 04:30, 06:30 – 10:30, 12:30 – 16:30, 18:30 – 22:00

6.2: 00:00 – 03:30, 06:00 – 09:30, 11:30 – 15:30, 17:30 – 21:30, 23:30 – 00:00

Графики отключения света в Одесской области

ДТЭК обнародовал графики отключения в Одесской области в воскресенье, 1 февраля.

Напомним, министр энергетики Украины Денис Шмыгаль заявил, что энергетики восстановили электроснабжение во всех областях Украины после системной аварии, которая произошла утром 31 января.

По его словам, утренняя авария в энергосистеме не является следствием внешнего вмешательства.

