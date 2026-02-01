Климкин объяснил, что означают заявления США о “продуктивных переговорах” с РФ
- Климкин оценивает заявления о производительности переговоров как часть дипломатической игры, а не на реальные шаги.
- Трамп стремится достичь результата до промежуточных выборов и владеет рычагами влияния на Россию и нефтяные рынки.
- США будут оказывать давление на Украину и РФ, а Украине важно влиять на американскую стратегию для учета собственных интересов.
Международная политика сегодня влияет непосредственно на будущее Украины, и важно понимать, где скрыты риски для государства.
Климкин о переговорах США и России
Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини говорил дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.
Комментируя последние встречи с представителями Кремля, Климкин отметил, что оценивает заявления о производительности переговоров скорее как дипломатическую стратегию, чем реальные шаги к завершению войны.
– Уиткофф (спецпредставитель президента США, — Ред.) не может говорить плохо. Задача у него такая, как у переговорщика. Он как бизнесмен считает, что говорить хорошо, это способствует переговорам, – объяснил дипломат.
Особое внимание Климкин уделил позиции президента США Дональда Трампа.
Дипломат подчеркнул его стремление добиться результата еще до промежуточных выборов в США.
– Это для него самое важное событие, и в этом году, и, возможно, всего президентства, – сказал он.
Дипломат добавил, что Трамп владеет рычагами влияния, включая санкции против ключевых российских нефтяных компаний и контроль над нефтяными потоками.
Климкин отметил, что США будут применять разные формы давления как на Украину, так и на Россию, и будут пытаться достичь конкретных результатов, а не только процесса.
– Он заинтересован в существовании нас как независимого государства. У него есть своеобразная симпатия к нам, к украинцам, – отметил Климкин.
На вопрос об американской стратегии по Украине, Климкин ответил, что она направлена на достижение результата, в частности, прекращение огня и компромиссов, хотя иногда она не совпадает с европейскими и украинскими приоритетами.
Дипломат подчеркнул, что Украине важно положительно влиять на американскую стратегию, чтобы ее интересы были учтены в процессе.
Напомним, что накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал встречу со спецпредставителем главы Кремля Кириллом Дмитриевым “продуктивной и конструктивной”.
По словам Уиткоффа, последняя встреча с Дмитриевым во Флориде вселяет надежду, что “Россия работает над обеспечением мира в Украине”.