Международная политика сегодня влияет непосредственно на будущее Украины, и важно понимать, где скрыты риски для государства.

Климкин о переговорах США и России

Об этом в эфире национального телемарафона Єдині новини говорил дипломат и бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Комментируя последние встречи с представителями Кремля, Климкин отметил, что оценивает заявления о производительности переговоров скорее как дипломатическую стратегию, чем реальные шаги к завершению войны.

– Уиткофф (спецпредставитель президента США, — Ред.) не может говорить плохо. Задача у него такая, как у переговорщика. Он как бизнесмен считает, что говорить хорошо, это способствует переговорам, – объяснил дипломат.

Особое внимание Климкин уделил позиции президента США Дональда Трампа.

Дипломат подчеркнул его стремление добиться результата еще до промежуточных выборов в США.

– Это для него самое важное событие, и в этом году, и, возможно, всего президентства, – сказал он.

Дипломат добавил, что Трамп владеет рычагами влияния, включая санкции против ключевых российских нефтяных компаний и контроль над нефтяными потоками.

Климкин отметил, что США будут применять разные формы давления как на Украину, так и на Россию, и будут пытаться достичь конкретных результатов, а не только процесса.

– Он заинтересован в существовании нас как независимого государства. У него есть своеобразная симпатия к нам, к украинцам, – отметил Климкин.

На вопрос об американской стратегии по Украине, Климкин ответил, что она направлена ​​на достижение результата, в частности, прекращение огня и компромиссов, хотя иногда она не совпадает с европейскими и украинскими приоритетами.

Дипломат подчеркнул, что Украине важно положительно влиять на американскую стратегию, чтобы ее интересы были учтены в процессе.

Напомним, что накануне спецпосланник президента США Стив Уиткофф назвал встречу со спецпредставителем главы Кремля Кириллом Дмитриевым “продуктивной и конструктивной”.

По словам Уиткоффа, последняя встреча с Дмитриевым во Флориде вселяет надежду, что “Россия работает над обеспечением мира в Украине”.

