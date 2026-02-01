Міжнародна політика сьогодні впливає безпосередньо на майбутнє України, і важливо розуміти, де приховані ризики для держави.

Клімкін про переговори США та Росії

Про це в ефірі національного телемарафону Єдині новини говорив дипломат та колишній міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

Коментуючи останні зустрічі з представниками Кремля, Клімкін зазначив, що оцінює заяви про продуктивність переговорів радше як дипломатичну стратегію, ніж як реальні кроки до завершення війни.

— Віткофф (спецпредставник президента США, — Ред.) не може говорити погано. Задача у нього така як у переговорника. Він як бізнесмен вважає, що якщо говорити добре, це сприяє переговорам, — пояснив дипломат.

Особливу увагу Клімкін приділив позиції президента США Дональда Трампа.

Дипломат відзначив його прагнення досягти результату ще до проміжних виборів у США.

– Це для нього найважливіша подія, і цьогоріч, і, можливо, всього президентства, – сказав він.

Дипломат додав, що Трамп володіє важелями впливу, включаючи санкції проти ключових російських нафтових компаній та контроль над нафтовими потоками.

Клімкін зауважив, що США застосовуватимуть різні форми тиску як на Україну, так і на Росію, і намагатимуться досягти конкретних результатів, а не лише процесу.

– Він зацікавлений в існуванні нас як незалежної держави. У нього є своєрідна симпатія до нас, до українців, – зазначив Клімкін.

На питання про американську стратегію щодо України Клімкін відповів, що вона спрямована на досягнення результату, зокрема припинення вогню та компромісів, хоча іноді вона не збігається з європейськими та українськими пріоритетами.

Дипломат підкреслив, що Україні важливо позитивно впливати на американську стратегію, аби її інтереси були враховані у процесі.

Нагадаємо, що напередодні спецпосланець президента США Стів Віткофф назвав зустріч із спецпредставником глави Кремля Кирилом Дмитрієвим “продуктивною та конструктивною”.

За словами Віткоффа, остання зустріч із Дмитрієвим у Флориді вселяє надію, що “Росія працює над забезпеченням миру в Україні”.

