”Перемирие” так не выглядит: посол ЕС Матернова о последних ударах РФ
- Россия продолжает массированные атаки по Украине, несмотря на "недельное перемирие".
- В ночь на 1 февраля РФ выпустила 90 ударных дронов, есть погибшие, повреждена энергетическая и транспортная инфраструктура.
- Посол ЕС Катарина Матернова подчеркнула, что Россия не придерживается никаких договоренностей, а демократический мир не должен игнорировать этот террор.
Несмотря на все мирные переговоры и анонсированное Дональдом Трампом согласие РФ на “недельное перемирие”, российский террор продолжается по всей территории Украины.
РФ продолжает террор Украины, несмотря на перемирие
Как сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в Facebook, российская атака в ночь на 1 февраля показывает, что РФ не соблюдает перемирие, предложенное Дональдом Трампом.
Она напомнила, что ночью Россия атаковала Украину 90 ударными дронами. В Днепре БпЛА попал в частный дом, убив два человека. В Конотопе Сумской области под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура, взрывы слышали еще в ряде городов.
– Это так выглядит “перемирие”? Взрывы. Погибшие гражданские. Разрушены энергетические объекты, транспортная инфраструктура… А сегодняшняя атака (очевидно, посол имела в виду Запорожье, – Ред.) – еще одно доказательство, что никакого “перемирия” нет. Россия не уважает договоренности. Никакие из их обещаний не сдерживались, – подчеркнула Катарина Матернова.
Кроме того, она добавила, что сейчас в Украине – период больших морозов, а в Киеве многие многоэтажки до сих пор ждут возвращения отопления после предварительных ударов по энергетике. Матернова подчеркнула, что большинство украинцев живут с многочасовыми отключениями света.
Посол добавила, что демократический мир не должен закрывать глаза.
К слову, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина фиксирует переориентацию российской армии на удары по логистике после подтверждения Кремлем так называемого энергетического перемирия.