Несмотря на все мирные переговоры и анонсированное Дональдом Трампом согласие РФ на “недельное перемирие”, российский террор продолжается по всей территории Украины.

РФ продолжает террор Украины, несмотря на перемирие

Как сообщила посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова в Facebook, российская атака в ночь на 1 февраля показывает, что РФ не соблюдает перемирие, предложенное Дональдом Трампом.

Она напомнила, что ночью Россия атаковала Украину 90 ударными дронами. В Днепре БпЛА попал в частный дом, убив два человека. В Конотопе Сумской области под ударами оказалась железнодорожная инфраструктура, взрывы слышали еще в ряде городов.

– Это так выглядит “перемирие”? Взрывы. Погибшие гражданские. Разрушены энергетические объекты, транспортная инфраструктура… А сегодняшняя атака (очевидно, посол имела в виду Запорожье, – Ред.) – еще одно доказательство, что никакого “перемирия” нет. Россия не уважает договоренности. Никакие из их обещаний не сдерживались, – подчеркнула Катарина Матернова.

Кроме того, она добавила, что сейчас в Украине – период больших морозов, а в Киеве многие многоэтажки до сих пор ждут возвращения отопления после предварительных ударов по энергетике. Матернова подчеркнула, что большинство украинцев живут с многочасовыми отключениями света.

Посол добавила, что демократический мир не должен закрывать глаза.

К слову, ранее президент Владимир Зеленский сообщил, что Украина фиксирует переориентацию российской армии на удары по логистике после подтверждения Кремлем так называемого энергетического перемирия.

