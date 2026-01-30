Кремль сократил обещанное Трампом недельное энергетическое перемирие до 1 февраля
- Кремль подтвердил временный отказ от ударов по энергетике Украины до 1 февраля по личной просьбе Дональда Трампа, что совпадает с прогнозами об аномальных морозах.
- Владимир Зеленский подтвердил готовность Киева к зеркальным шагам, хотя аналитики ISW предупреждают, что Россия может использовать эту паузу для накопления ракет.
Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил согласие Кремля на так называемое энергетическое перемирие, но только до 1 февраля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о моратории на удары в течение недели.
Заявление Пескова цитируют российские пропагандистские издания.
Песков об энергетическом перемирии до 1 февраля
Как утверждает спикер Путина, Россия согласилась воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля после личной просьбы американского президента Дональда Трампа.
Песков утверждает, что Москва приняла соответствующее решение якобы “для создания благоприятных условий для переговоров”.
В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в течение 1-3 февраля ожидаются сильные морозы до –30°C в Украине, согласно прогнозам синоптиков Укргидрометцентра. Именно тогда заканчивается объявленное энергетическое перемирие.
Энергетическое перемирие между Украиной и РФ
29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам в течение недели, особенно во время сильных морозов. Глава Белого дома отметил, что Кремль якобы ответил согласием.
30 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией. По его словам, не было прямых договоренностей между Украиной и РФ об энергетическом перемирии, но Киев готов к зеркальным шагам.
Как утверждает Зеленский, этот вопрос обсуждался в Абу-Даби. Президент Украины отметил, что рассчитывает на выполнение договоренностей.
В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что объявленный президентом США Дональдом Трампом недельный мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления ракет и беспилотников.