Пресс-секретарь российского диктатора Владимира Путина Дмитрий Песков подтвердил согласие Кремля на так называемое энергетическое перемирие, но только до 1 февраля, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о моратории на удары в течение недели.

Заявление Пескова цитируют российские пропагандистские издания.

Песков об энергетическом перемирии до 1 февраля

Как утверждает спикер Путина, Россия согласилась воздержаться от ударов по Киеву до 1 февраля после личной просьбы американского президента Дональда Трампа.

Песков утверждает, что Москва приняла соответствующее решение якобы “для создания благоприятных условий для переговоров”.

В Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям предупредили, что в течение 1-3 февраля ожидаются сильные морозы до –30°C в Украине, согласно прогнозам синоптиков Укргидрометцентра. Именно тогда заканчивается объявленное энергетическое перемирие.

Энергетическое перемирие между Украиной и РФ

29 января президент США Дональд Трамп заявил, что лично обратился к российскому диктатору Владимиру Путину с просьбой временно прекратить удары по украинским городам в течение недели, особенно во время сильных морозов. Глава Белого дома отметил, что Кремль якобы ответил согласием.

30 января президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию об энергетическом перемирии с Россией. По его словам, не было прямых договоренностей между Украиной и РФ об энергетическом перемирии, но Киев готов к зеркальным шагам.

Как утверждает Зеленский, этот вопрос обсуждался в Абу-Даби. Президент Украины отметил, что рассчитывает на выполнение договоренностей.

В то же время в Институте изучения войны (ISW) считают, что объявленный президентом США Дональдом Трампом недельный мораторий на удары России по Украине может быть выгоден Кремлю для накопления ракет и беспилотников.

