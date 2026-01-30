Украина фиксирует переориентацию российской армии на удары по логистике после подтверждения Кремлем так называемого энергетического перемирия.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после специального селектора по ситуации в регионах и восстановительных работах.

Зеленский о новых целях РФ для атаки

– За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике, – утверждает президент.

По его словам, в то же время продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах.

В частности, российские войска применили баллистическую ракету против Харьковской области, в результате чего повреждены склады обычного гражданского производства. Это американская компания, добавил Зеленский.

Также беспилотники Shahed нанесли удар по одному из районов Запорожья. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепропетровской области и больше всего по Никополю, сказал президент.

Кроме этого, сложная ситуация наблюдается на пограничных участках Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

В то же время президент заслушал доклад по Донецкой области. Отдельно на селекторе рассмотрели ситуацию в Черкасской области. По мнению Зеленского, нужно сделать значительно больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, особенно для домов с электроотоплением.

По словам президента, дополнительные силы привлекаются для Киева. По состоянию на это утро в столице было 378 многоэтажных домов без отопления.

На селекторе также отчитались о ситуации в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях, сказал Зеленский.

Он определил отдельные задачи для министра обороны Украины Михаила Федорова и командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко по развитию защиты от дронов на линии между Херсоном и Запорожьем.

– В прошлом году были приняты соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине, – резюмировал президент.

