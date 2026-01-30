Зеленский: РФ переориентировала удары на логистику после “энергоперемирия”
- После объявления "энергетического перемирия" Владимир Зеленский заявил о переориентации российских ударов на логистику.
- Президент поручил усилить защиту от дронов и ускорить восстановление отопления в регионах, где ситуация остается критической.
Украина фиксирует переориентацию российской армии на удары по логистике после подтверждения Кремлем так называемого энергетического перемирия.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский после специального селектора по ситуации в регионах и восстановительных работах.
Зеленский о новых целях РФ для атаки
– За прошедшую ночь не было ударов по энергетическим объектам, но еще вчера днем были поражения именно энергетической инфраструктуры в нескольких регионах. Фиксируем сейчас переориентацию российской армии на удары по логистике, – утверждает президент.
По его словам, в то же время продолжаются удары дронов по обычной застройке в городах.
В частности, российские войска применили баллистическую ракету против Харьковской области, в результате чего повреждены склады обычного гражданского производства. Это американская компания, добавил Зеленский.
Также беспилотники Shahed нанесли удар по одному из районов Запорожья. Почти круглосуточно продолжаются удары FPV-дронов по Херсону, по городам Днепропетровской области и больше всего по Никополю, сказал президент.
Кроме этого, сложная ситуация наблюдается на пограничных участках Черниговской, Сумской и Харьковской областей.
В то же время президент заслушал доклад по Донецкой области. Отдельно на селекторе рассмотрели ситуацию в Черкасской области. По мнению Зеленского, нужно сделать значительно больше, чтобы гарантировать людям базовые потребности, особенно для домов с электроотоплением.
По словам президента, дополнительные силы привлекаются для Киева. По состоянию на это утро в столице было 378 многоэтажных домов без отопления.
На селекторе также отчитались о ситуации в Киевской, Полтавской, Кировоградской, Одесской, Николаевской, Винницкой, Черновицкой, Хмельницкой и Житомирской областях, сказал Зеленский.
Он определил отдельные задачи для министра обороны Украины Михаила Федорова и командующего Воздушными силами ВСУ Анатолия Кривоножко по развитию защиты от дронов на линии между Херсоном и Запорожьем.
– В прошлом году были приняты соответствующие решения Ставки, которые на сегодня реализованы только частично. Поручил провести соответствующую проверку и представить меры реагирования. Спасибо всем, кто помогает! Слава Украине, – резюмировал президент.