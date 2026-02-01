Попри всі мирні переговори та анонсовану Дональдом Трампом згоду РФ на “тижневе перемир’я”, російський терор триває по всій території України.

РФ продовжує терор України, не зважаючи на перемир’я

Як повідомила посол Євросоюзу в Україні Катаріна Матернова у Facebook, російська атака у ніч на 1 лютого показує, що РФ не дотримується перемир’я, запропонованого Дональдом Трампом.

Вона нагадала, що протягом ночі Росія атакувала Україну 90 ударними дронами. У Дніпрі БпЛА поцілив у приватний будинок, вбивши двоє людей. У Конотопі Сумської області під ударами опинилась залізнична інфраструктура, вибухи чули ще у низці міст.

Зараз дивляться

– Це так виглядає “перемир’я”? Вибухи. Загиблі цивільні. Зруйновані енергетичні об’єкти, транспортна інфраструктура… А сьогоднішня атака (вочевидь, посол мала на увазі Запоріжжя – Ред.) – ще один доказ, що ніякого “перемир’я” немає. Росія не поважає домовленості. Ніякі з їхніх обіцянок не дотримувалися, – наголосила Катаріна Матернова.

Крім того, вона додала, що зараз в Україні – період великих морозів, а у Києві багато багатоповерхівок досі чекають на повернення опалення після попередніх ударів по енергетиці. Матернова наголосила, що більшість українців живуть з багатогодинними відключеннями світла.

Посол додала, що демократичний світ не має закривати очі.

До речі, ранеше президент Володимир Зеленський повідомив, що Україна фіксує переорієнтацію російської армії на удари по логістиці після підтвердження Кремлем так званого енергетичного перемир’я.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.