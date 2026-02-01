Швеция готовит один из крупнейших пакетов военной помощи для Украины, в который войдут средства противовоздушной обороны, системы радиоэлектронной борьбы, радары производства компании Saab и другое.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров по итогам беседы с министром обороны Швеции Полом Йонсоном.

Военная помощь Украине от Швеции

По информации Минобороны, Федоров и Йонсон обсудили формирование одного из крупнейших пакетов помощи Украине в сфере безопасности со стороны Швеции.

Как отметил Федоров, шведская сторона готовит масштабный пакет помощи, в который войдут средства противовоздушной обороны и радары производства компании Saab, а также вклады в украинский оборонно-промышленный комплекс — дополнительные системы радиоэлектронной борьбы и дроны, включая deep strike.

Отдельно они сосредоточились на нескольких ключевых направлениях сотрудничества между Украиной и Швецией.

В частности, в сфере усиления ПВО и противодействия баллистическим угрозам. Стороны прорабатывают дополнительные взносы в инициативу PURL для обеспечения украинских воинов критически важным вооружением, в частности, средствами противодействия баллистическим ракетам.

В то же время они уделили внимание партнерству в сфере оборонных инноваций: кластер Brave1 обсуждает возможность запуска совместной программы Brave–Sweden.

Как утверждает Федоров, в формате софинансирования программа позволит привлекать грантовые средства для оборонных компаний и тестировать инновационные решения непосредственно на фронте.

Кроме того, они обсудили запуск совместных производств в сфере оборонных технологий. Стороны параллельно работают над ускорением совместного производства украинских решений в области безопасности на территории Швеции.

Также во время разговора они обсудили вопросы авиационной составляющей, в частности, возможность поставки самолетов Gripen и передачи ракет Meteor, которые являются ключевыми инструментами противодействия самолетам — носителям управляемых авиационных бомб.

