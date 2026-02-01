В Украине будут отключать неверифицированные терминалы спутниковой системы Starlink от американской компании SpaceX. Это поможет бороться с российскими дронами, которые используют Starlink.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

Блокировка Starlink на российских дронах

– Украина совместно с Starlink уже предприняли первые шаги, которые дали быстрый результат в борьбе с российскими дронами, – сказал Федоров.

По его словам, следующий шаг заключается во внедрении системы, которая даст возможность работать на территории Украины только авторизованным терминалам.

Федоров отметил, что уже в ближайшие дни будут опубликованы подробные инструкции для украинских пользователей по регистрации Starlink для верификации. В то же время неверифицированные терминалы планируют отключить, утверждает министр обороны.

Он заверил, что процесс регистрации будет простым, быстрым и удобным для пользователей. Министр обороны поблагодарил Starlink и SpaceX за сотрудничество, а также проактивную позицию в поддержке украинцев.

29 января стало известно, что Минобороны Украины вместе с компанией SpaceX решают проблему использования систем спутниковой связи Starlink на российских беспилотниках.

1 февраля советник министра обороны по технологическим направлениям Сергей Бескрестов (Флеш) заявил, что компания SpaceX предприняла действия для ограничения использования спутникового интернета Starlink на вражеских дронах.

В то же время основатель компании SpaceX Илон Маск подчеркнул, что принятые меры помогли остановить несанкционированное использование Starlink Россией. Американский предприниматель отметил, что Украина может обратиться еще раз, если потребуется предпринять какие-либо дополнительные действия.

