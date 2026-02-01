Швеція готує один із найбільших пакетів військової допомоги для України, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони, системи радіоелектронної боротьби, радари виробництва компанії Saab та інше.

Про це повідомив міністр оборони України Михайло Федоров за підсумками розмови з міністром оборони Швеції Полом Йонсоном.

Військова допомога Україні від Швеції

За інформацією Міноборони, Федоров і Йонсон обговорили формування одного з найбільших пакетів безпекової допомоги Україні з боку Швеції.

Зараз дивляться

Як зазначив Федоров, шведська сторона готує масштабний пакет допомоги, до якого увійдуть засоби протиповітряної оборони та радари виробництва компанії Saab, а також внески в український оборонно-промисловий комплекс — додаткові системи радіоелектронної боротьби та дрони, включно з deep strike.

Окремо вони зосередилися на декількох ключових напрямах співпраці між Україною та Швецією.

Зокрема, у сфері посилення ППО та протидії балістичним загрозам. Сторони опрацьовують додаткові внески до ініціативи PURL для забезпечення українських воїнів критично важливим озброєнням, зокрема, засобами протидії балістичним ракетам.

Водночас вони приділили увагу партнерству в сфері оборонних інновацій: кластер Brave1 обговорює можливість запуску спільної програми Brave–Sweden.

Як стверджує Федоров, у форматі співфінансування програма дозволить залучати грантові кошти для оборонних компаній та тестувати інноваційні рішення безпосередньо на фронті.

Крім цього, вони обговорили запуск спільних виробництв у сфері оборонних технологій. Сторони паралельно працюють над прискоренням спільного виробництва українських безпекових рішень на території Швеції.

Також під час розмови вони обговорили питання авіаційного складника, зокрема, можливість постачання літаків Gripen та передавання ракет Meteor, які є ключовими інструментами протидії літакам — носіям керованих авіаційних бомб.

Фото : Міноборони

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.