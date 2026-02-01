За январь РФ выпустила по Украине почти 12 тысяч дронов, КАБов и ракет — Зеленский
- Основными целями атак в январе были энергетика, железная дорога и критическая инфраструктура.
- В регионах продолжаются ремонтные работы после обстрелов.
- За последнюю неделю Россия выпустила более 980 дронов, почти 1100 КАБов и две ракеты.
За январь Россия выпустила по Украине более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб (УАБ) и 158 ракет различных типов.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.
Атака на Украину за январь
По словам президента, враг своими целями выбирал энергетическую инфраструктуру, железные дороги, гражданскую и жилую инфраструктуру.
Во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критически важных объектов.
– Только за январь Россия выпустила против нас более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов, – подчеркнул президент.
На прошлой неделе российские военные атаковали Украину более чем 980 ударными дронами, почти 1100 управляемыми авиационными бомбами и двумя ракетами. Враг пытается разрушить нашу логистику, транспортное сообщение между городами и общинами, подчеркнул президент.
– Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ нужны каждый день. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и помогает, – заявил Владимир Зеленский.