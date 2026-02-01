За январь Россия выпустила по Украине более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб (УАБ) и 158 ракет различных типов.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Атака на Украину за январь

По словам президента, враг своими целями выбирал энергетическую инфраструктуру, железные дороги, гражданскую и жилую инфраструктуру.

Во многих регионах Украины продолжаются ремонтные работы по восстановлению критически важных объектов.

– Только за январь Россия выпустила против нас более 6000 ударных дронов, около 5500 управляемых авиационных бомб и 158 ракет различных типов, – подчеркнул президент.

На прошлой неделе российские военные атаковали Украину более чем 980 ударными дронами, почти 1100 управляемыми авиационными бомбами и двумя ракетами. Враг пытается разрушить нашу логистику, транспортное сообщение между городами и общинами, подчеркнул президент.

– Именно поэтому потребность в защите неба не исчезла. Ракеты для Patriot, NASAMS, F-16 и других платформ нужны каждый день. Спасибо всем партнерам, кто это понимает и помогает, – заявил Владимир Зеленский.

