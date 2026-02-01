В ночь на 1 февраля (с 18:00 31 января) российский враг атаковал Украину 90 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 60 дронов – это Шахеды.

Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.

Воздушная атака на Украину 1 февраля

Российские военные запускали дроны из Орела, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска и оккупированной части Донецкой области.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 08:30, воины противовоздушной обороны сбили и подавили 76 вражеских беспилотников на севере и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 14 ударных дронов в девяти локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА в двух локациях.

Воздушные силы предупреждают, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находится еще несколько дронов.

Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что сегодня утром российский ударный дрон Герань нанес удар по предприятию в Чернигове. В результате взрыва повреждено одно из зданий.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1439-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

Источник : Воздушные силы ВСУ

