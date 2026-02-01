РФ атаковала Украину 90 дронами: ПВО уничтожила большинство целей
- В ночь на 1 февраля РФ запустила по Украине 90 ударных БПЛА, около 60 из них — Shahed.
- Дроны запускали с территории РФ и из временно оккупированных районов.
- Силы ПВО сбили и подавили 76 беспилотников.
В ночь на 1 февраля (с 18:00 31 января) российский враг атаковал Украину 90 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов. Около 60 дронов – это Шахеды.
Об этом говорится в сводке командования Воздушных сил ВСУ.
Воздушная атака на Украину 1 февраля
Российские военные запускали дроны из Орела, Брянска, Курска, Приморско-Ахтарска и оккупированной части Донецкой области.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По состоянию на 08:30, воины противовоздушной обороны сбили и подавили 76 вражеских беспилотников на севере и востоке страны. К сожалению, зафиксировано попадание 14 ударных дронов в девяти локациях, а также падение обломков сбитых БПЛА в двух локациях.
Воздушные силы предупреждают, что вражеская атака продолжается, в воздушном пространстве находится еще несколько дронов.
Глава Черниговской ОВА Вячеслав Чаус сообщил, что сегодня утром российский ударный дрон Герань нанес удар по предприятию в Чернигове. В результате взрыва повреждено одно из зданий.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1439-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.