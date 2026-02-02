Действующий глава Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, министр иностранных дел Швейцарии Игнацио Кассис прибыл в Киев вместе с генеральным секретарем ОБСЕ Ферридуном Синирлиоглу.

Об этом Кассис сообщил в социальной сети X.

Визит руководства ОБСЕ в Киев: что известно

Игнацио Кассис отметил, что прибыл в Киев в качестве действующего главы вместе с генсеком организации Феридуном Синирлиоглу, чтобы подтвердить роль ОБСЕ как платформы для диалога и ее готовность поддерживать усилия по достижению справедливого и прочного мира в соответствии с международным правом и Хельсинкскими принципами.

Сейчас смотрят

По его словам, ОБСЕ стремится способствовать восстановлению доверия и диалога в условиях, когда организация переживает серьезный кризис из-за полномасштабной войны России против Украины.

Визит в Киев происходит на фоне ранее объявленных планов Кассиса также посетить Москву с целью поддержки диалога в рамках ОБСЕ.

Фото: Игнацио Кассис

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.