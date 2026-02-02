Чинний голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі, міністр закордонних справ Швейцарії Ігнаціо Кассіс прибув до Києва разом із генеральним секретарем ОБСЄ Ферідуном Сінірліоглу.

Про це Кассіс повідомив у соціальній мережі X.

Візит керівництва ОБСЄ до Києва: що відомо

Ігнаціо Кассіс зазначив, що прибув до Києва як чинний голова разом із генсеком організації Ферідуном Сінірліоглу, аби підтвердити роль ОБСЄ як платформи для діалогу та її готовність підтримувати зусилля щодо досягнення справедливого і тривалого миру відповідно до міжнародного права та Гельсінських принципів.

Зараз дивляться

За його словами, ОБСЄ прагне сприяти відновленню довіри та діалогу в умовах, коли організація переживає серйозну кризу через повномасштабну війну Росії проти України.

Візит до Києва відбувається на тлі раніше оголошених планів Кассіса також відвідати Москву з метою підтримки діалогу в межах ОБСЄ.

Фото: Ігнаціо Кассіс

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.