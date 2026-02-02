Вблизи Покровска Донецкой области украинские военные смогли вырваться из плена после того, как ударные FPV-дроны дезориентировали сопровождавшую их российскую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Операция по спасению военных ВСУ вблизи Покровска: видео

По информации ДШВ, во время штурма наблюдательного пункта российская диверсионно-разведывательная группа захватила четырех украинских военных.

Впоследствии противника, который вел пленных, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая местность вблизи Покровска.

На помощь оперативно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало российских военных и отвлекло их внимание.

Этим воспользовались украинские защитники и смогли вырваться из плена.

Российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработали более 10 украинских ударных дронов.

В ДШВ сообщили, что личный состав противника был уничтожен.

