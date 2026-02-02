Вблизи Покровска Донецкой области украинские военные смогли вырваться из плена после того, как ударные FPV-дроны дезориентировали сопровождавшую их российскую диверсионно-разведывательную группу.

Об этом сообщили в 7 корпусе быстрого реагирования ДШВ.

Операция по спасению военных ВСУ вблизи Покровска: видео

По информации ДШВ, во время штурма наблюдательного пункта российская диверсионно-разведывательная группа захватила четырех украинских военных.

Сейчас смотрят

Впоследствии противника, который вел пленных, обнаружила аэроразведка, патрулировавшая местность вблизи Покровска.

Покровськ Донецької області

Покровск Донецкой области на карте

На помощь оперативно вылетели ударные дроны 25 отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады 7 корпуса быстрого реагирования ДШВ, 68 отдельной егерской бригады имени Алексея Довбуша и других смежных подразделений.

Приближение роя FPV-дронов дезориентировало российских военных и отвлекло их внимание.

Этим воспользовались украинские защитники и смогли вырваться из плена.

Российские военные пытались спрятаться в кустах и траншеях, однако в течение нескольких минут по группе отработали более 10 украинских ударных дронов.

В ДШВ сообщили, что личный состав противника был уничтожен.

Читайте также
РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 171 дроном: сколько целей уничтожено
ракета искандер и

Источник: УНИАН

Связанные темы:

Война в УкраинеДонецкая областьПокровськполон
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.