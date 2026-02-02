В ночь на 2 февраля (с 18:00 1 февраля) Россия осуществила очередную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив баллистическую ракету и более полутора сотен ударных беспилотников.

Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.

Ночная атака на Украину 2 февраля: что известно

Во время ночной атаки на Украину противник применил баллистическую ракету Искандер-М из временно оккпированной территории АР Крым, а также 171 ударный дрон типа Shahed, Гербера, Италмас и БпЛА других типов.

Запуски беспилотников осуществлялись из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), а также ВО Донецка.

Около 100 беспилотников были типа Shahed.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00 2 февраля противовоздушной обороной сбито или подалено 157 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.

В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных беспилотников на восьми локациях.

В Воздушных силах отметили, что атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА, людей призывают соблюдать правила безопасности.

В частности, враг атаковал Черкасскую область ударными БпЛА.

По информации начальника обласной военной администрации Игоря Табурца, в регионе зафиксировано падение вражеских беспилотников на ряде локаций, в частности в областном центре, что привело к пожарам.

По предварительным данным, по меньшей мере четверо людей получили травмы.

Полномасштабная война в Украине длится уже 1440-е сутки.

На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.

