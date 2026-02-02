РФ атаковала Украину баллистическим Искандером и 171 дроном: сколько целей уничтожено
В ночь на 2 февраля (с 18:00 1 февраля) Россия осуществила очередную комбинированную воздушную атаку на Украину, применив баллистическую ракету и более полутора сотен ударных беспилотников.
Об этом сообщили Воздушные силы ВСУ.
Ночная атака на Украину 2 февраля: что известно
Во время ночной атаки на Украину противник применил баллистическую ракету Искандер-М из временно оккпированной территории АР Крым, а также 171 ударный дрон типа Shahed, Гербера, Италмас и БпЛА других типов.
Запуски беспилотников осуществлялись из направлений: Курск, Орел, Приморско-Ахтарск, Миллерово (РФ), а также ВО Донецка.
Около 100 беспилотников были типа Shahed.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения радиоэлектронной борьбы и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00 2 февраля противовоздушной обороной сбито или подалено 157 вражеских БпЛА типа Shahed, Гербера и дронов других типов на Севере, Юге и Востоке страны.
В то же время зафиксировано попадание баллистической ракеты и 12 ударных беспилотников на восьми локациях.
В Воздушных силах отметили, что атака на Украину продолжается — в воздушном пространстве остаются вражеские БпЛА, людей призывают соблюдать правила безопасности.
В частности, враг атаковал Черкасскую область ударными БпЛА.
По информации начальника обласной военной администрации Игоря Табурца, в регионе зафиксировано падение вражеских беспилотников на ряде локаций, в частности в областном центре, что привело к пожарам.
По предварительным данным, по меньшей мере четверо людей получили травмы.
Полномасштабная война в Украине длится уже 1440-е сутки.
На интерактивной карте боевых действий в Украине и на карте воздушных тревог в Украине можно следить за ситуацией в городах.