Під Покровськом військових ЗСУ врятували з полону за допомогою рою FPV-дронів: відео
Поблизу Покровська Донецької області українські військові змогли вирватися з полону після того, як ударні FPV-дрони дезорієнтували російську диверсійно-розвідувальну групу, що їх супроводжувала.
Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.
Операція з порятунку військових ЗСУ поблизу Покровська: відео
За інформацією ДШВ, під час штурму спостережного пункту російська диверсійно-розвідувальна група захопила чотирьох українських військових.
Згодом ворожу групу, яка вела полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість поблизу Покровська.
На допомогу оперативно вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.
Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало російських військових і відволікло їхню увагу.
Цим скористалися українські захисники та змогли вирватися з полону.
Російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювали понад 10 українських ударних дронів.
У ДШВ повідомили, що особовий склад противника було знищено.