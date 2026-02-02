Поблизу Покровська Донецької області українські військові змогли вирватися з полону після того, як ударні FPV-дрони дезорієнтували російську диверсійно-розвідувальну групу, що їх супроводжувала.

Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

Операція з порятунку військових ЗСУ поблизу Покровська: відео

За інформацією ДШВ, під час штурму спостережного пункту російська диверсійно-розвідувальна група захопила чотирьох українських військових.

Згодом ворожу групу, яка вела полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість поблизу Покровська.

Покровськ Донецької області

Покровськ Донецької області на карті

На допомогу оперативно вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало російських військових і відволікло їхню увагу.

Цим скористалися українські захисники та змогли вирватися з полону.

Російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювали понад 10 українських ударних дронів.

У ДШВ повідомили, що особовий склад противника було знищено.

