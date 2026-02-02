Поблизу Покровська Донецької області українські військові змогли вирватися з полону після того, як ударні FPV-дрони дезорієнтували російську диверсійно-розвідувальну групу, що їх супроводжувала.

Про це повідомили в 7 корпусі швидкого реагування ДШВ.

Операція з порятунку військових ЗСУ поблизу Покровська: відео

За інформацією ДШВ, під час штурму спостережного пункту російська диверсійно-розвідувальна група захопила чотирьох українських військових.

Згодом ворожу групу, яка вела полонених, виявила аеророзвідка, що патрулювала місцевість поблизу Покровська.

На допомогу оперативно вилетіли ударні дрони 25 окремої повітрянодесантної Січеславської бригади 7 корпусу швидкого реагування ДШВ, 68 окремої єгерської бригади імені Олекси Довбуша та інших суміжних підрозділів.

Наближення рою FPV-дронів дезорієнтувало російських військових і відволікло їхню увагу.

Цим скористалися українські захисники та змогли вирватися з полону.

Російські військові намагалися сховатися в кущах і траншеях, однак протягом кількох хвилин по групі відпрацювали понад 10 українських ударних дронів.

У ДШВ повідомили, що особовий склад противника було знищено.

