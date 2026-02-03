Графики отключения света 4 февраля будут применены по всей Украине
В среду, 4 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.
Графики отключения света по всей Украине
– Причина введения ограничительных мер – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины, – говорится в сообщении Укрэнерго.
Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.
– Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, – подчеркнули в Укрэнерго.
Графики отключения света в Киевской области
ДТЭК обнародовал графики отключения света, которые будут действовать в Киевской области завтра, 4 февраля.
Графики отключения света в Днепре и области
Компания ДТЭК предоставила графики отключения электроэнергии, которые будут применены в Днепропетровской области в среду.
Графики отключения света в Одесской области
В Одесской области графики отключения электроэнергии действуют только там, где позволяет состояние сети. Также в регионе большое количество аварий из-за непогоды.
С актуальными графиками на завтра можно ознакомиться на страницах ДТЭК.
Напомним, в ночь на 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив 521 средство воздушного нападения, включая баллистические ракеты и дроны Шахед.
Начиная с вечера 2 февраля, РФ наносила удары различного типа ракетами с воздушных и наземных носителей и задействовала ударные беспилотники.
Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали в общей сложности 521 средство воздушного нападения.
Основные направления атак – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.
По состоянию на 09:30 3 февраля противовоздушная оборона сбила или подавила 450 целей: 38 ракет и 412 беспилотников различных типов.