В среду, 4 февраля, во всех регионах Украины в течение суток будут применяться графики почасовых отключений для бытовых потребителей и ограничения мощности для промышленности.

Графики отключения света по всей Украине

– Причина введения ограничительных мер – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины, – говорится в сообщении Укрэнерго.

Ситуация в энергосистеме может измениться. Время и объем применения отключений по конкретному адресу можно узнать на официальных страницах облэнерго в конкретном регионе.

– Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, – подчеркнули в Укрэнерго.

Графики отключения света в Киевской области

ДТЭК обнародовал графики отключения света, которые будут действовать в Киевской области завтра, 4 февраля.

Графики отключения света в Днепре и области

Компания ДТЭК предоставила графики отключения электроэнергии, которые будут применены в Днепропетровской области в среду.

Графики отключения света в Одесской области

В Одесской области графики отключения электроэнергии действуют только там, где позволяет состояние сети. Также в регионе большое количество аварий из-за непогоды.

С актуальными графиками на завтра можно ознакомиться на страницах ДТЭК.

Напомним, в ночь на 3 февраля Россия нанесла комбинированный удар по территории Украины, применив 521 средство воздушного нападения, включая баллистические ракеты и дроны Шахед.

Начиная с вечера 2 февраля, РФ наносила удары различного типа ракетами с воздушных и наземных носителей и задействовала ударные беспилотники.

Радиотехнические войска Воздушных сил зафиксировали в общей сложности 521 средство воздушного нападения.

Основные направления атак – Киевская, Харьковская, Днепропетровская, Винницкая и Одесская области.

По состоянию на 09:30 3 февраля противовоздушная оборона сбила или подавила 450 целей: 38 ракет и 412 беспилотников различных типов.

