У середу, 4 лютого, в усіх регіонах України протягом доби застосовуватимуть графіки погодинних відключень для побутових споживачів та обмеження потужності для промисловості.

Графіки відключення світла по всій Україні

– Причина запровадження заходів обмеження – наслідки попередніх російських ракетно-дронових атак на енергооб’єкти України, – йдеться у повідомленні Укренерго.

Ситуація в енергосистемі може змінитись. Час та обсяг застосування відключень за конкретною адресою можна дізнатися на офіційних сторінках обленерго у конкретному регіоні.

– Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо, – наголосили в Укренерго.

Нагадаємо, в ніч на 3 лютого Росія завдала комбінований удар по території України, застосувавши 521 засіб повітряного нападу, включно з балістичними ракетами та дронами Шахед.

Починаючи з вечора 2 лютого РФ проводила удари різного типу ракетами з повітряних і наземних носіїв та задіяла ударні безпілотники.

Радіотехнічні війська Повітряних сил зафіксували загалом 521 засіб повітряного нападу.

Головні напрямки атак – Київська, Харківська, Дніпропетровська, Вінницька та Одеська області.

Станом на 09:30 3 лютого протиповітряна оборона збила або подавила 450 цілей: 38 ракет і 412 безпілотників різних типів.

