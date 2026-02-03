Почти каждый день в домах украинцев гаснет свет. Большинство уже привыкли к таким неудобствам, поэтому заранее заряжают телефоны, ноутбуки, пауэрбанки.

Однако есть ситуации, которые невозможно предвидеть. Поскольку при отключении электричества дом обесточивается, лифты тоже прекращают работу. В КГГА жителей Киева неоднократно призывали не пользоваться лифтами, но определенный процент украинцев все же игнорирует эти советы.

Что делать, если застряли в лифте при отключении электроэнергии, и что следует иметь с собой на такой случай – узнавали Факты ICTV.

Как действовать, если застряли в лифте

Прежде всего, не нужно паниковать. Ваш страх ситуацию не изменит, поэтому успокойтесь и начинайте действовать.

Ждать, пока включат свет, не вариант, ведь просидеть несколько часов в замкнутом пространстве — перспектива не самая приятная.

Итак, вам нужно:

Тщательно осмотреть кабину лифта и найти кнопку вызова диспетчера или номер аварийно-лифтовой службы. Обычно номер телефона службы есть в каждом лифте. Попытайтесь вызвать диспетчера и сообщить о проблеме, указав свое местонахождение. Если диспетчер не отвечает, постарайтесь найти номер аварийно-лифтовой службы. Если номера горячей линии нет, звоните соседям, родственникам, родителям, которые могут выяснить контакты службы и вызвать спасателей. Вы также можете позвонить 101. Информация о вас поступит оперативным дежурным аварийно-спасательным бригадам вашего района.

Рекомендуем заранее найти и записать номер аварийно-спасательной службы, которая обслуживает ваш лифт, чтобы в случае застревания вы смогли дозвониться. Узнать их номер можно в управляющей компании, ОСМД или ЖЭКе, обслуживающих ваш дом.

В случае, если у вас разрядился телефон или исчезла связь, зовите на помощь соседей. Попросите, чтобы они вызвали спасательную службу.

Что нельзя делать:

паниковать;

прыгать в кабине лифта;

пытаться открыть дверь кабины своими силами;

нажимать на все кнопки одновременно.

Что следует всегда носить с собой на случай застревания в лифте

Этот небольшой набор понадобится вам в случае, если не удастся вызвать спасателей, аварийную службу или вызвать соседей.

Рекомендуем всегда носить в сумке:

бутылку воды;

снеки – орехи, печенье, сушки и т.п.;

карманный фонарик;

успокоительное;

влажные и сухие салфетки;

пауэрбанк.

