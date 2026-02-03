Марина Терюханова, редактор ленты
Что делать, если застрял в лифте: куда звонить и что нужно иметь с собой
Почти каждый день в домах украинцев гаснет свет. Большинство уже привыкли к таким неудобствам, поэтому заранее заряжают телефоны, ноутбуки, пауэрбанки.
Однако есть ситуации, которые невозможно предвидеть. Поскольку при отключении электричества дом обесточивается, лифты тоже прекращают работу. В КГГА жителей Киева неоднократно призывали не пользоваться лифтами, но определенный процент украинцев все же игнорирует эти советы.
Что делать, если застряли в лифте при отключении электроэнергии, и что следует иметь с собой на такой случай – узнавали Факты ICTV.
Как действовать, если застряли в лифте
Прежде всего, не нужно паниковать. Ваш страх ситуацию не изменит, поэтому успокойтесь и начинайте действовать.
Ждать, пока включат свет, не вариант, ведь просидеть несколько часов в замкнутом пространстве — перспектива не самая приятная.
Итак, вам нужно:
- Тщательно осмотреть кабину лифта и найти кнопку вызова диспетчера или номер аварийно-лифтовой службы. Обычно номер телефона службы есть в каждом лифте.
- Попытайтесь вызвать диспетчера и сообщить о проблеме, указав свое местонахождение. Если диспетчер не отвечает, постарайтесь найти номер аварийно-лифтовой службы.
- Если номера горячей линии нет, звоните соседям, родственникам, родителям, которые могут выяснить контакты службы и вызвать спасателей.
- Вы также можете позвонить 101. Информация о вас поступит оперативным дежурным аварийно-спасательным бригадам вашего района.
Рекомендуем заранее найти и записать номер аварийно-спасательной службы, которая обслуживает ваш лифт, чтобы в случае застревания вы смогли дозвониться. Узнать их номер можно в управляющей компании, ОСМД или ЖЭКе, обслуживающих ваш дом.
В случае, если у вас разрядился телефон или исчезла связь, зовите на помощь соседей. Попросите, чтобы они вызвали спасательную службу.
Что нельзя делать:
- паниковать;
- прыгать в кабине лифта;
- пытаться открыть дверь кабины своими силами;
- нажимать на все кнопки одновременно.
Что следует всегда носить с собой на случай застревания в лифте
Этот небольшой набор понадобится вам в случае, если не удастся вызвать спасателей, аварийную службу или вызвать соседей.
Рекомендуем всегда носить в сумке:
- бутылку воды;
- снеки – орехи, печенье, сушки и т.п.;
- карманный фонарик;
- успокоительное;
- влажные и сухие салфетки;
- пауэрбанк.