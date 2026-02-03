Около 88% украинцев положительно относятся к солнечной и ветровой генерации энергии.

Об этом свидетельствует социологическое исследование отношения граждан к возобновляемой энергетике (ВИЭ). Среди основных причин такой тенденции:

безопасность (и для здоровья, и для окружающей среды, 50% и 55% соответственно);

автономность в случае отключений (48%);

простота установки (48%);

скорость строительства новой генерации на замену разрушенной (40%).

Ключевые выводы исследования

Так, около 64% опрошенных ответили, что развитие солнечной и ветровой энергетики является лучшим решением для Украины. И это не из-за подражания европейским стандартам, а из-за стремления чувствовать контроль и иметь свет у себя в домах, несмотря на ситуацию в энергетике Украины.

Впрочем, проникновение возобновляемой энергии достаточно низкое. Так, доля пользователей солнечных панелей среди жителей частных домов составляет 6% и достигает 14% среди опрошенных с доходом выше среднего. Среди жителей многоквартирных домов этот процент еще меньше – 3% (среди киевлян – 8%).

Исследование показало, что энергетика входит в перечень самых актуальных проблем страны, хотя и с большим отрывом от ключевых тем: войны (85%), коррупции (55%), экономики (52%).

22% украинцев называют отключение света и стоимость электроэнергии одними из ключевых вызовов современности.

Также опрос показал, что стабильность поставок является абсолютным приоритетом для украинцев (83%). На втором месте — стоимость электроэнергии (76%), далее — автономность в случае отключений (70%).

Кроме того, на уровне страны украинцы ожидают от энергетики устойчивости (85%), энергетической независимости (78%), а также прозрачных цен, безопасности и скорости восстановления.

Кроме того, согласно проведенному исследованию, выяснилось, что информацию по важным темам, в том числе и об энергетике, украинцы получают через социальные сети (68%) и мессенджеры (62%).

Больше всего респонденты доверяют “своим”: родственникам и друзьям (35%), экспертам (26%), военным и ветеранам (25%).

— Мы провели это исследование, чтобы лучше понять, насколько украинцы знакомы с возобновляемой энергетикой и как они оценивают ее роль в будущем страны. Для Украины это вопрос автономии и восстановления, ведь именно децентрализованные и чистые источники энергии могут сделать общины более устойчивыми к вызовам наших реалий, — сообщает соучредительница агентства по коммуникациям для территорий и общин Power of Place Наталья Боярчук.

Стоит отметить, что по состоянию на 2024 год доля возобновляемых источников энергии (солнечной и ветровой генерации) в энергобалансе Украины составляла около 10-12%. После масштабных разрушений энергосистемы в результате российской агрессии государство определило развитие ВИЭ одним из приоритетов восстановления.

Справка. Онлайн-опрос был проведен осенью 2025 года среди населения в возрасте 18-65 лет. Выборка является национально-репрезентативной и составила 1000 респондентов.

Исследование проведено коммуникационным агентством Power of Place при поддержке Европейского климатического фонда. Партнер по проведению опроса — MZ Hub.

