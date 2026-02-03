Близько 88% українців позитивно ставляться до сонячної та вітрової генерації енергії.

Про це свідчить соціологічне дослідження ставлення громадян до відновлюваної енергетики (ВДЕ). Серед основних причин такої тенденції:

безпека (і для здоров’я, і для довкілля, 50% та 55% відповідно);

автономність у разі відключень (48%);

простота встановлення (48%);

швидкість будівництва нової генерації на заміну зруйнованій (40%).

Ключові висновки дослідження

Так, близько 64% опитаних відповіли, що розвиток сонячної та вітрової енергетики є найкращим рішенням для України. І це не через наслідування європейських стандартів, а через прагнення відчувати контроль і мати світло у себе в оселях, попри ситуацію в енергетиці України.

Утім, проникнення відновлюваної енергії – досить низьке. Так, частка користувачів сонячних панелей серед жителів приватних будинків становить 6% та досягає 14% серед опитаних із доходом вище середнього. Серед мешканців багатоквартирних будинків цей відсоток ще менший – 3% (серед киян – 8%).

Дослідження продемонструвало, що енергетика належить до переліку найактуальніших проблем країни, хоча й із великим відривом від ключових тем: війни (85%), корупції (55%), економіки (52%).

22% українців називають відключення світла та вартість електроенергії одними з ключових викликів сьогодення.

Також опитування засвідчило, що стабільність постачання є абсолютним пріоритетом для українців (83%). На другому місці — вартість електроенергії (76%), далі — автономність у разі відключень (70%).

До того ж на рівні країни українці очікують від енергетики стійкості (85%), енергетичної незалежності (78%), а також прозорих цін, безпеки та швидкості відновлення.

Крім того, згідно з проведеним дослідженням з’ясувалося, що інформацію щодо важливих тем, зокрема і про енергетику, українці отримують через соціальні мережі (68%) та месенджери (62%).

Найбільше респонденти довіряють “своїм”: родичам та друзям (35%), експертам (26%) і військовим та ветеранам (25%).

– Ми провели це дослідження, щоб краще зрозуміти, наскільки українці знайомі з відновлюваною енергетикою і як вони оцінюють її роль у майбутньому країни. Для України це питання автономії та відбудови, адже саме децентралізовані та чисті джерела енергії можуть зробити громади стійкішими до викликів наших реалій, – повідомляє співзасновниця агентства з комунікацій для територій і громад Power of Place Наталія Боярчук.

Варто зазначити, що станом на 2024 рік частка відновлюваних джерел енергії (сонячної та вітрової генерації) в енергобалансі України становила близько 10–12%. Після масштабних руйнувань енергосистеми внаслідок російської агресії, держава визначила розвиток ВДЕ одним із пріоритетів відбудови.

Довідка. Онлайн-опитування провели восени 2025 року серед населення у віці 18-65 років. Вибірка є національно-репрезентативною та склала 1000 респондентів.

Дослідження виконано комунікаційною агенцією Power of Place за підтримки Європейської кліматичної фундації. Партнер із проведення опитування – MZ Hub.

