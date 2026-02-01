В январе объем импорта электроэнергии из ЕС в Украину был рекордным, сообщает Министерство энергетики.

Как сообщает Минэнергетики, в январе в Украину поступил рекордный объем электроэнергии 41,987 ГВт*ч.

В Минэнерго отмечают, что привлечение электроэнергии из соседних стран Европы помогает сбалансировать энергосистему, которая подвергается разрушениям после атак РФ и сильных морозов.

— 41,987 ГВт*ч – рекордный суточный объем импорта электроэнергии, поступивший в Украину в январе. Это помогло на фоне российских атак и сильных морозов удержать систему и снизить дефицит, – говорится в сообщении Минэнергетики.

Министерство добавляет, что это стало возможным благодаря расширению пропускной способности – в январе лимит мощности импорта из ЕС установлен на уровне 2450 МВт, что является абсолютным рекордом со времени присоединения Украины к сети ENTSO-E.

Напомним, что в январе импорт электроэнергии из ЕС происходил на фоне очередных атак со стороны РФ, после которых в энергосистеме был введен режим чрезвычайной ситуации. Самая сложная ситуация – в Киеве и Киевской области.

