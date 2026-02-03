У Києві понад 1,1 тис. будинків у Дарницькому та Дніпровському районах після масованого російського обстрілу по критичній інфраструктурі залишаються без теплопостачання.

Що відбувається в Києві 3 лютого

Міський голова Києва Віталій Кличко розповів, що обʼєкт інфраструктури у столиці, який забезпечує теплопостачання в ці будинки, сьогодні вночі був сильно пошкоджений внаслідок російської атаки.

За словами мера, наразі фахівці оцінюють масштаби його ушкоджень та перспективу відновлення.

У цих понад 1,1 тис. будинках у Києві вранці злили воду в системах опалення, щоб уникнути розмерзання, розповів Кличко.

Додаткові опорні пункти обігріву розгорнули в школах мікрорайонів, будинки яких залишилися без опалення у Києві.

Як розповів Кличко, наразі у Дарницькому районі функціонує п’ять додаткових пунктів, які підключають до мобільних котелень, а у Дніпропетровському – чотири. Люди зможуть перебувати там як вдень, так і вночі.

Крім цього, 36 пунктів обігріву розгортає Державна служба України з надзвичайних ситуацій на Дарниці (на 20 локаціях), а також 27 пунктів – у Дніпровському районі (теж на 20 локаціях).

Адреси пунктів обігріву в Києві можна переглянути на офіційних ресурсах РДА, міської влади та ДСНС. Зокрема, за посиланням на сайті Київської міської державної адміністрації.

Водночас Київський метрополітен працює у звичайному режимі роботи на всіх трьох лініях.

Ситуація в Києві 3 лютого: відключення світла

Вночі Росія завдала найпотужнішого удару по енергетиці з початку року, заявили у компанії ДТЕК. Там розповіли, що під масованою атакою опинилися об’єкти генерації та розподілення електроенергії.

Зокрема, удари відбулися по ТЕЦ і ТЕС, які працювали в режимі обігріву у Києві, Харкові та Дніпрі. Внаслідок цього сильно постраждали теплоелектростанції ДТЕК.

Через наслідки атаки в Києві частина лівого берега, зокрема Дніпровський і Дарницький райони, вимушено перейшли на екстрені відключення світла. Водночас на правому березі діють стабілізаційні графіки.

Як зазначили у компанії ДТЕК, енергосистема працює з серйозними обмеженнями.

