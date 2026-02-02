Как украинцам верифицировать Starlink через Дию и ЦПАУ: объяснение Минцифры
Чтобы терминалы Starlink стабильно работали в Украине и не использовались врагом, государство вводит whitelist-режим — перечень проверенных терминалов.
Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.
Whitelist-режим для терминалов Starlink
— Все, что нужно сделать — один раз через ЦПАУ или портал Дія подтвердить, что терминал принадлежит именно вам. Неверифицированные будут отключены. Это вопрос безопасности и контроля связи во время войны, — говорится в сообщении.
Услуга в центрах предоставления административных услуг заработает с 3 февраля для физических лиц и ФЛП. Для юридических лиц верификация будет доступна на портале Дия.
Процедура верификации касается исключительно гражданских физических и юридических пользователей. Для Сил обороны Украины действует отдельный защищенный алгоритм.
Для физических лиц и ФЛП
Перед обращением необходимо подготовить данные терминала Starlink, которые указаны на коробке или в настройках учетной записи:
- KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии;
- UTID — уникальный идентификатор антенны или Dish ID;
- номер учетной записи пользователя на портале Starlink при наличии.
В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, необходимо иметь следующие документы:
- паспорт в форме книжечки или ID-карты;
- РНОКПП (идентификационный код).
Для внесения терминала в whitelist следует обратиться в ближайший ЦПАУ и подать соответствующий запрос администратору.
Услуга является бесплатной. Администратор проверяет документы и принимает заявку, после чего терминал вносят в белый список и он продолжает работать без ограничений.
Действуют следующие лимиты:
- не более одного терминала без физического наличия устройства;
- не более трех терминалов на одного человека при условии физического наличия оборудования.
Для бизнеса и юридических лиц
Для компаний процедура верификации полностью проходит в цифровом формате через портал Дія.
Для подачи заявления необходимо подготовить:
- KIT-номер терминала при наличии;
- UTID или Dish ID;
- номер учетной записи пользователя на портале Starlink.
Как подать заявление на портале Дія
Необходимо войти на портал Дія и авторизоваться с помощью КЭП юридического лица. Выберите услугу Уведомление об использовании терминалов Starlink.
Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Внесите данные о терминалах и номер учетной записи вручную.
Проверьте заявление и подпишите его КЭПом. Заявление автоматически передается в Минцифру.
Для юридических лиц установлены следующие лимиты:
- до 10 терминалов — для обычных компаний;
- без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.
Для военнослужащих
Военнослужащим необходимо проверить KIT-номер и/или UTID собственного терминала Starlink.
Владельцы оборудования должны зарегистрировать данные в приложении Армия+, которое будет доступно позже.
Начальники связи или уполномоченные лица должны внести соответствующую информацию в систему DELTA.