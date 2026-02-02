Чтобы терминалы Starlink стабильно работали в Украине и не использовались врагом, государство вводит whitelist-режим — перечень проверенных терминалов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Whitelist-режим для терминалов Starlink

— Все, что нужно сделать — один раз через ЦПАУ или портал Дія подтвердить, что терминал принадлежит именно вам. Неверифицированные будут отключены. Это вопрос безопасности и контроля связи во время войны, — говорится в сообщении.

Услуга в центрах предоставления административных услуг заработает с 3 февраля для физических лиц и ФЛП. Для юридических лиц верификация будет доступна на портале Дия.

Процедура верификации касается исключительно гражданских физических и юридических пользователей. Для Сил обороны Украины действует отдельный защищенный алгоритм.

Для физических лиц и ФЛП

Перед обращением необходимо подготовить данные терминала Starlink, которые указаны на коробке или в настройках учетной записи:

KIT-номер (серийный номер комплекта) при наличии;

UTID — уникальный идентификатор антенны или Dish ID;

номер учетной записи пользователя на портале Starlink при наличии.

В зависимости от того, на кого зарегистрирован терминал, необходимо иметь следующие документы:

паспорт в форме книжечки или ID-карты;

РНОКПП (идентификационный код).

Для внесения терминала в whitelist следует обратиться в ближайший ЦПАУ и подать соответствующий запрос администратору.

Услуга является бесплатной. Администратор проверяет документы и принимает заявку, после чего терминал вносят в белый список и он продолжает работать без ограничений.

Действуют следующие лимиты:

не более одного терминала без физического наличия устройства;

не более трех терминалов на одного человека при условии физического наличия оборудования.

Для бизнеса и юридических лиц

Для компаний процедура верификации полностью проходит в цифровом формате через портал Дія.

Для подачи заявления необходимо подготовить:

KIT-номер терминала при наличии;

UTID или Dish ID;

номер учетной записи пользователя на портале Starlink.

Как подать заявление на портале Дія

Необходимо войти на портал Дія и авторизоваться с помощью КЭП юридического лица. Выберите услугу Уведомление об использовании терминалов Starlink.

Система автоматически подтянет данные о компании из реестров. Внесите данные о терминалах и номер учетной записи вручную.

Проверьте заявление и подпишите его КЭПом. Заявление автоматически передается в Минцифру.

Для юридических лиц установлены следующие лимиты:

до 10 терминалов — для обычных компаний;

без ограничений — для предприятий со статусом критически важных.

Для военнослужащих

Военнослужащим необходимо проверить KIT-номер и/или UTID собственного терминала Starlink.

Владельцы оборудования должны зарегистрировать данные в приложении Армия+, которое будет доступно позже.

Начальники связи или уполномоченные лица должны внести соответствующую информацию в систему DELTA.

