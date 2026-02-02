В Украине вводят обязательную верификацию терминалов спутниковой связи Starlink — работать будут только проверенные и зарегистрированные устройства, все остальные будут отключаться.

Об этом сообщил министр обороны Украины Михаил Федоров.

“Белый список” Starlink: что изменится

По словам Федорова, правительство приняло постановление о введении так называемого белого списка терминалов Starlink.

Это означает, что в Украине будут работать только авторизованные устройства, зарегистрированные в государственной системе.

Решение стало реакцией на использование Starlink российскими войсками.

Как пояснил министр, дроны РФ, оснащенные такими терминалами, сложнее сбивать — они летают на низкой высоте, устойчивы к средствам радиоэлектронной борьбы и могут управляться в режиме реального времени на больших расстояниях.

Федоров сообщил, что техническим решением для противодействия является полная авторизация всех терминалов. Украина внедряет ее во взаимодействии с SpaceX.

Как будет проходить верификация терминалов Starlink

Для гражданских лиц процесс будет максимально простым — один визит в ЦПАУ, бесплатно, быстро и без лишней бюрократии.

Для бизнеса предусмотрели онлайн-верификацию через портал Дія.

Военным обращаться в ЦПАУ не нужно — для Сил обороны действует отдельный защищенный канал через систему DELTA.

Также не нужно ставить терминалы на баланс воинских частей или передавать данные учетных записей — достаточно внести их в “белый список”.

По словам Федорова, благодаря “белому списку” государство сможет сохранить стабильную связь для украинцев, усилить безопасность и лишить врага технологических преимуществ.

Он подчеркнул, что это вынужденный шаг правительства для защиты жизни граждан и объектов критической, в частности энергетической, инфраструктуры.

Подробные инструкции по регистрации терминалов будут обнародованы в ближайшее время.

Ранее Михаил Федоров заявлял, что в Украине планируют отключать неверифицированные терминалы Starlink.

По его словам, первые шаги в сотрудничестве со Starlink уже дали быстрый результат в противодействии российским дронам, а следующим этапом станет полная авторизация устройств на территории Украины.

