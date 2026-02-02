Щоб термінали Starlink стабільно працювали в Україні та не використовувалися ворогом, держава впроваджує whitelist-режим – перелік перевірених терміналів.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Whitelist-режим для терміналів Starlink

– Усе, що потрібно зробити – один раз через ЦНАП або портал Дія підтвердити, що термінал належить саме вам. Неверифіковані буде відключено. Це питання безпеки та контролю звʼязку під час війни, – йдеться у повідомленні.

Послуга в центрах надання адміністративних послуг запрацює з 3 лютого для фізичних осіб та ФОП. Для юридичних осіб верифікація буде доступна на порталі Дія.

Зараз дивляться

Процедура верифікації стосується виключно цивільних фізичних та юридичних користувачів. Для Сил оборони України діє окремий захищений алгоритм.

Для фізичних осіб та ФОП

Перед зверненням потрібно підготувати дані термінала Starlink, які зазначені на коробці або в налаштуваннях облікового запису:

KIT-номер (серійний номер комплекту) за наявності;

UTID – унікальний ідентифікатор антени або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink за наявності.

Залежно від того, на кого зареєстрований термінал, необхідно мати такі документи:

паспорт у формі книжечки або ID-картки;

РНОКПП (ідентифікаційний код).

Для внесення термінала до whitelist слід звернутися до найближчого ЦНАПу та подати відповідний запит адміністратору.

Послуга є безоплатною. Адміністратор перевіряє документи та приймає заявку, після чого термінал вносять до білого списку і він продовжує працювати без обмежень.

Діють такі ліміти:

не більше одного термінала без фізичної наявності пристрою;

не більше трьох терміналів на одну особу за умови фізичного наявності обладнання.

Для бізнесу та юридичних осіб

Для компаній процедура верифікації повністю проходить у цифровому форматі через портал Дія. Щоб подати заяву необхідно підготувати:

KIT-номер термінала за наявності;

UTID або Dish ID;

номер облікового запису користувача на порталі Starlink.

Як подати заяву на порталі Дія

Необхідно увійти на портал Дія та авторизуватися за допомогою КЕП юридичної особи.

Оберіть послугу Повідомлення про використання терміналів Starlink. Система автоматично підтягне дані про компанію з реєстрів.

Внесіть дані про термінали та номер облікового запису вручну.

Перевірте заяву та підпишіть її КЕПом. Заява автоматично передається до Мінцифри.

Для юридичних осіб встановлено такі ліміти:

до 10 терміналів – для звичайних компаній;

без обмежень – для підприємств зі статусом критично важливих.

Для військовослужбовців

Військовослужбовцям необхідно перевірити KIT-номер та або UTID власного термінала Starlink.

Власники обладнання мають зареєструвати дані в застосунку Армія+, який буде доступний згодом.

Начальники зв’язку або уповноважені особи повинні внести відповідну інформацію до системи DELTA.

Пов'язані теми:

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.