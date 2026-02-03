Президент Украины Владимир Зеленский наградил орденами За мужество воина Владислава Рожковского и военного корреспондента Марьяна Кушнира за спасение людей после российских обстрелов.

Зеленский о награждении Рожковского и Кушнира

Как заявил Владимир Зеленский, сержант 93 отдельной механизированной бригады Холодный Яр Владислав на позывной Омар спасал людей после российской атаки ударными дронами по пассажирскому поезду в Харьковской области на прошлой неделе.

Владислав был одним из более чем 200 пассажиров поезда. Сразу после обстрела он начал помогать людям с эвакуацией и оказывал медицинскую помощь всем, кто в этом нуждался.

Военный корреспондент Радио Свобода Марьян Кушнир смог спасти четырехлетнего ребенка из квартиры, в которой вспыхнул пожар после российской атаки ударными дронами в Киевской области.

Глава государства подчеркнул, что гордится тем, что в Украине есть такие люди.

– Спасибо за неравнодушие и защиту жизней – и на фронте, и в тылу. Именно благодаря таким людям наша страна держится и борется против врага. Спасибо, – резюмировал Владимир Зеленский.

