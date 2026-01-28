В ночь на 28 января российские войска атаковали Киевскую область, в результате чего в Белогородке погибли мужчина и женщина. Они жили в доме, по которому ударил российский дрон. Однако удалось спасти четырехлетнюю дочь погибшей, и сейчас ребенок находится с отцом.

Спасение четырехлетней девочки в Киевской области

Как сообщает Радио Свобода, их фронтовой корреспондент Марьян Кушнир спас четырехлетнюю девочку из пожара в Киевской области после попадания российского дрона.

По словам журналиста, ночью Shahed ударил по дому, где он проживает. Когда корреспондент увидел, как вспыхнул пожар, то сразу побежал, чтобы оказать помощь. После этого он вынес на руках ребенка из квартиры, по которой попал российский дрон.

Как рассказал Марьян, девочка не была травмирована, однако испытывала стресс.

– Увидел открытую дверь, как раз той квартиры, куда попал Shahed. Я открыл дверь, увидел ребенка на диване. Она лежала и плакала, кричала: мама, мама, мама. Конечно, я вытащил ребенка из квартиры, забрал ее. Увидел, что огонь приближается сверху, – сказал он.

Марьян Кушнир рассказал, что попытался снова зайти в квартиру и подняться к месту, где еще могли оставаться люди. Однако ему уже подняться наверх не удалось.

В результате атаки погибли мама девочки и мужчина, с которым она проживала. Сейчас ребенок находится в безопасности. Четырехлетнюю девочку забрали отец и старший брат.

В ночь на 28 января российские войска атаковали Киевскую область. Как сообщили в полиции Киевской области и ГСЧС, под ударом оказался Бучанский район. Предварительно, в результате обстрела РФ погибли два человека и еще четверо пострадали.

