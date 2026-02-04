Президент Владимир Зеленский утверждает, что с начала войны погибло 55 тыс. украинских военных.

Об этом он заявил в интервью изданию Le Monde.

Сколько украинских военных погибло на войне

Президента Украины спросили о количестве смертей украинцев на передовой.

Зеленский заявил, что с февраля 2022 года по февраль 2025-го погибло более 46 тыс. военных, 380 тыс. получили ранения. По состоянию на февраль 2026 года – 55 тыс. погибших.

— В Украине официально на поле боя количество погибших военнослужащих, будь то кадровые солдаты или мобилизованные, составляет 55 тыс. погибших, – сказал он.

Президент добавил, что также есть “большое количество людей, которых Украина считает пропавшими без вести”.

Демократия не может победить Путина

По словам украинского президента, Владимир Путин не боится Европы, но боится Дональда Трампа.

— Путин боится только Трампа, это факт. Что Трамп должен сказать Путину, это не мое дело. Американский президент хочет завершить эту войну путем компромисса. Мы поддержали эти предложения, но компромисса по вопросу собственного суверенитета быть не может, – отметил Зеленский.

Президент Украины также заявил, что “Путин не боится европейцев”. В случае, если российский диктатор сможет продвинуться вперед, он начнет войну против какой-либо страны Европы.

— Демократия не может победить Владимира Путина, который не уважает правила войны, — подчеркнул Зеленский.

