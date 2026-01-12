В 2025 году в Украине зафиксировано наибольшее количество погибших и раненых среди гражданского населения с 2022 года.

Об этом говорится в докладе Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине (ММПЧУ).

Количество жертв среди гражданских увеличилось на треть

Миссия подтвердила, что связанное с войной насилие в 2025 году привело к гибели 2 514 гражданских лиц и ранению еще 12 142 человек.

Общее количество гражданских жертв в 2025 году на 31% превысило показатели 2024 года, когда погибло 2 088 человек и 9 138 были ранены, и на 70% превысило уровень 2023 года, когда было зафиксировано 1 974 погибших и 6 651 раненый.

Преобладающее большинство жертв среди гражданского населения, подтвержденных ММПЧУ в 2025 году, пришлось на территории, находящиеся под контролем правительства Украины.

По данным Миссии, 97% всех гражданских жертв в 2025 году (2 395 погибших и 11 751 раненый) стали следствием атак, осуществленных российскими вооруженными силами.

— Увеличение количества жертв среди гражданских лиц на 31% по сравнению с 2024 годом свидетельствует о существенном ухудшении уровня защиты гражданских лиц. Наш мониторинг показывает, что этот рост был обусловлен не только интенсификацией боевых действий вдоль линии фронта, но и более широким применением дальнобойного оружия, из-за чего гражданские лица по всей стране сталкиваются с повышенным риском, – заявила глава ММПЛУ Даниэль Бель.

В ООН отмечают, что активизация попыток российских вооруженных сил захватить новые территории в 2025 году привела к гибели и ранению гражданских лиц, масштабным разрушениям критически важной инфраструктуры, прекращению предоставления базовых услуг и новым волнам перемещения населения в прифронтовых районах.

Именно на эти районы пришлось 63% всех гражданских потерь в 2025 году – 9 253 случая.

Особенно серьезные потери понесли пожилые люди, которые составляют значительную часть населения, оставшегося в прифронтовых селах.

Применение дронов в прифронтовых областях

Применение беспилотников малой дальности вблизи линии фронта стало одной из основных причин роста числа гражданских жертв.

В 2025 году в результате таких атак погибло 577 человек, еще 3 288 были ранены. Это на 120% больше, чем в 2024 году, когда было зафиксировано 226 погибших и 1 528 раненых.

В частности, 25 декабря беспилотник малой дальности поразил автомобиль с волонтерами, проводившими эвакуацию в Константиновке Донецкой области: один гуманитарный работник погиб, еще двое получили ранения.

Кроме того, 6 декабря такой беспилотник убил женщину и ранил ее двух взрослых детей в оккупированной Горловке Донецкой области.

Более широкое применение беспилотников малой дальности сделало многие районы вблизи линии фронта фактически непригодными для жизни, – отметила Даниэль Бель.

Атаки дальнобойным оружием

По информации Миссии, дальнобойное оружие, в частности ракеты и управляемые боеприпасы, вызвало 35% всех жертв среди гражданских лиц в 2025 году – 682 погибших и 4 443 раненых.

Это на 65% больше по количеству погибших и раненых по сравнению с 2024 годом, когда было зафиксировано 531 погибший и 2 569 раненых.

Наибольшее количество смертей в течение 2025 года вызвала атака дальнобойным оружием, примененным РФ, по Тернополю 19 ноября.

В результате удара погибло как минимум 38 гражданских лиц, среди которых было восемь детей.

Еще одной масштабной атакой стали удары дальнобойным оружием по Киеву 31 июля, в результате которых погибло 32 гражданских лица, в том числе пятеро детей, а 170 человек, включая 17 детей, получили ранения.

Это наибольшее подтвержденное количество жертв среди гражданских лиц в столице с момента начала полномасштабного вторжения РФ в Украину, – подчеркивается в докладе.

Удары по энергетическим объектам

В октябре 2025 года российские военные возобновили масштабные скоординированные удары по энергетическим объектам на всей территории Украины, что привело к аварийным отключениям электроэнергии и введению графиков ограничений.

Возобновление атак на энергетическую инфраструктуру происходило параллельно с продолжающимися обстрелами регионов.

В частности, Одесская область в декабре оказалась среди наиболее пострадавших, получив повторные удары, которые вызвали длительные отключения электроэнергии в нескольких городах.

Отключения продолжались по несколько дней и имели серьезные последствия для местных жителей, особенно для людей в сложных жизненных обстоятельствах.

Были нарушены доступ к электричеству, воде и отоплению, а также возможности хранения и приготовления пищи и пользования лифтами в многоэтажных домах.

Атаки на энергетическую инфраструктуру продолжались и далее, вызывая затяжные перебои с электроснабжением на фоне снижения температуры воздуха в январе 2026 года.

— Резкий рост числа ударов с применением дальнобойного оружия и поражение национальной энергетической инфраструктуры Украины означают, что последствия войны теперь ощутимы для гражданских лиц далеко за пределами прифронтовых районов. При температуре до минус 15 градусов по Цельсию перебои с электроснабжением, водой и отоплением подвергают гражданских лиц по всей стране повышенному риску, – сказала Даниэль Бель.