Завтра в течение суток во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики отключения света по всей Украине

– Причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины, – говорится в сообщении.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться.

На страницах облэнерго в регионе можно узнать время и объем применения отключений по конкретному адресу.

— Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, — сообщили в Укрэнерго.

Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, самая сложная ситуация с электричеством остается в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях и других регионах центральной части Украины.

По состоянию на среду, 4 февраля, в Киеве без теплоснабжения остались 1 146 жилых домов после российских ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Дарницкая ТЭЦ почти полностью разрушена российскими ракетными атаками.

С начала отопительного сезона россияне выпустили по теплоэлектроцентралям Киева более 20 ракет.

