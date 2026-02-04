Будут действовать во всех регионах Украины: графики отключения света 5 февраля
Завтра в течение суток во всех регионах Украины будут применять графики почасовых отключений для бытовых потребителей и графики ограничения мощности для промышленности.
Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики отключения света по всей Украине
– Причина введения мер ограничения – последствия предыдущих российских ракетно-дроновых атак на энергообъекты Украины, – говорится в сообщении.
Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться.
На страницах облэнерго в регионе можно узнать время и объем применения отключений по конкретному адресу.
— Когда электроэнергия появляется по графику – пожалуйста, потребляйте ее экономно, — сообщили в Укрэнерго.
Напомним, по словам президента Владимира Зеленского, самая сложная ситуация с электричеством остается в Киеве, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях и других регионах центральной части Украины.
По состоянию на среду, 4 февраля, в Киеве без теплоснабжения остались 1 146 жилых домов после российских ударов по энергетической инфраструктуре, сообщил министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.
Дарницкая ТЭЦ почти полностью разрушена российскими ракетными атаками.
С начала отопительного сезона россияне выпустили по теплоэлектроцентралям Киева более 20 ракет.