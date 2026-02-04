Самая сложная ситуация с электричеством остается в столице, Киевской, Харьковской, Сумской, Полтавской, Днепропетровской, Черкасской областях, а также в других регионах центральной части Украины.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский по итогам ежедневного селектора по чрезвычайной ситуации в энергетике после российских ударов.

Какая ситуация с энергетикой по Украине

– На сегодня самая сложная ситуация в Киеве и области, в Харькове и области, в Сумской и Полтавской областях. Трудно и в других областях Центра Украины, в частности в Днепропетровской и Черкасской областях, – заявил Зеленский.

По его словам, только в Киеве сейчас работают более 200 бригад. По отчету Министерства энергетики, их количество увеличат, чтобы обеспечить ротацию работников, поскольку люди истощены.

В столице более 1,1 тыс. многоквартирных домов в нескольких районах остаются без отопления.

Президент подчеркнул, что по каждому такому дому должен быть ответ о четком сроке восстановления теплоснабжения, гарантированном обеспечении людей возможностями обогрева и поддержки.

В то же время на селекторе подробно обсудили условия защиты Запорожья от дронов, поставки дронов-перехватчиков и наличие подготовленных экипажей.

По его словам, были отдельные поручения по этому поводу для командующего Воздушными силами ВСУ и министра обороны Украины.

Кроме того, были доклады по обеспечению общин в Харьковской, Сумской, Черниговской, Киевской, Днепропетровской, Черкасской, Полтавской, Херсонской, Одесской, Донецкой, Винницкой, Черновицкой и Житомирской областях.

Президент поручил премьер-министру Украины подготовить к сегодняшнему вечеру конкретные данные об объемах необходимой дополнительной поддержки украинцев в общинах на территории всей Украины.

Как отметил Владимир Зеленский, есть также отдельные поручения Ставке верховного главнокомандующего. Президент Украины поблагодарил всех, кто работает ради людей.

Аварийное отключение электроэнергии в Запорожье 4 февраля 2026 года

Фото: Офис президента

