Без электроснабжения остались более 53 тыс. потребителей правобережной части города Запорожье и области в результате российских обстрелов.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров.

Отключение света в Запорожье и области

По информации ОВА, 53 098 потребителей правобережной части города Запорожья и области находятся без света.

– Критические объекты переходят на питание от генераторов. Принимаются все необходимые меры для обеспечения их бесперебойной работы, – заявил Федоров.

В то же время он уточнил, что водоснабжение уже восстановлено. Сейчас специалисты работают над восстановлением теплоснабжения.

Накануне Россия осуществила атаки на энергоинфраструктуру Запорожской области, в результате чего были обесточены более 2 тыс. потребителей, сообщали в ОВА. Энергетики начнут восстановление, когда позволит ситуация с безопасностью.

Кроме этого, увеличилось количество пострадавших в результате вчерашних вражеских атак на Запорожье. На данный момент известно о двух погибших и 12 раненых, среди которых – четверо детей в возрасте 11, 12, 15 и 17 лет, рассказал Федоров.

По его словам, люди, получившие травмы в результате российских ударов по областному центру, продолжают обращаться за медицинской помощью. Врачи констатируют взрывные травмы, осколочные ранения, контузии и сотрясения головного мозга.

