В Украине могут принять новые изменения в семейное законодательство. Они предусмотрены проектом нового Гражданского кодекса (№14394), зарегистрированным главой Верховной Рады Русланом Стефанчуком.

Хотя документ еще находится на стадии рассмотрения, юридическое сообщество и правозащитники уже детально изучают его нормы. В частности, наибольшее внимание привлек пункт о снижении брачного возраста при особых условиях. Пресса Украины рассказала о ключевых изменениях, которые предлагаются.

В каких случаях может быть брак с 14 лет

Проект обновленного Гражданского кодекса предлагает разрешить брак с 14 лет для девушек в случае беременности или рождения ребенка. Авторы документа отмечают, что такой шаг поможет юридически защитить несовершеннолетнюю мать и ее ребенка в сложных жизненных обстоятельствах.

Сейчас смотрят

В проекте отмечается, что речь идет не об общем снижении брачного возраста, а именно об исключительных обстоятельствах. Согласно плану, окончательные условия и механизмы реализации этой нормы еще должны быть прописаны более подробно.

Брак с 16 лет по решению суда

Проект предусматривает возможность вступления в брак с 16 лет исключительно по решению суда. Хотя подобная практика существует и сейчас, но обновленный кодекс предлагает детализировать основания для такого разрешения.

В частности, суд хотят обязать в первую очередь учитывать реальные интересы несовершеннолетнего лица, а не только формальные причины.

Новые критерии оценки будут включать анализ социальных условий жизни и психологической готовности лица к браку. Авторы документа считают, что такое всестороннее рассмотрение сделает невозможным принятие решений, основанных только на формальных основаниях.

Что предусмотрено действующим законодательством

Согласно действующему законодательству Украины, официальный брачный возраст для обоих полов составляет 18 лет.

На сегодня любое снижение этой планки является исключением и требует обязательного рассмотрения дела в суде.

Эти нововведения могут кардинально изменить семейное право, поскольку впервые предлагается четкая законодательная норма о браке с 14 лет. Это свидетельствует о попытке заменить единичную судебную практику системным государственным подходом. Сейчас проект находится только на стадии обсуждения и не вступил в силу.

Связанные темы:

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.