В Україні можуть ухвалити нові зміни до сімейного законодавства. Вони передбачені проєктом нового Цивільного кодексу (№14394), зареєстрованим очільником Верховної Ради Русланом Стефанчуком.

Хоча документ ще перебуває на стадії розгляду, юридична спільнота та правозахисники вже детально вивчають його норми. Зокрема, найбільшу увагу привернув пункт про зниження шлюбного віку за особливих умов. Преса України розповіла про ключові зміни, які пропонуються.

В яких випадках може бути шлюб з 14 років

Проєкт оновленого Цивільного кодексу пропонує дозволити шлюб з 14 років для дівчат у разі вагітності або народження дитини. Автори документа зазначають, що такий крок допоможе юридично захистити неповнолітню матір та її дитину в складних життєвих обставинах.

У проєкті наголошується, що йдеться не про загальне зниження шлюбного віку, а саме про виняткові обставини. Згідно з планом, остаточні умови та механізми реалізації цієї норми ще мають прописати детальніше.

Шлюб з 16 років за рішенням суду

Проєкт передбачає можливість вступу в шлюб з 16 років виключно за судовим рішенням. Хоча подібна практика існує і зараз, але оновлений кодекс пропонує деталізувати підстави для такого дозволу.

Зокрема, суд хочуть зобов’язати першочергово враховувати реальні інтереси неповнолітньої особи, а не лише формальні причини.

Нові критерії оцінки включатимуть аналіз соціальних умов життя та психологічної готовності особи до шлюбу. Автори документа вважають, що такий всебічний розгляд унеможливить ухвалення рішень, які ґрунтуються лише на формальних підставах.

Що передбачено чинним законодавством

Згідно з чинним законодавством України, офіційний шлюбний вік для обох статей становить 18 років.

На сьогодні будь-яке зниження цієї планки є винятком і потребує обов’язкового розгляду справи в суді.

Ці нововведення можуть кардинально змінити сімейне право, оскільки вперше пропонується чітка законодавча норма щодо шлюбу з 14 років. Це свідчить про спробу замінити поодиноку судову практику системним державним підходом. Наразі проєкт перебуває лише на стадії обговорення і не набрав чинності.

