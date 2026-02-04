РФ совершила кибератаки на Италию, несмотря на призыв к миру во время Олимпиады
Российские кибератаки на итальянские посольства, включая офис в Вашингтоне, а также на объекты зимних Олимпийских игр в Кортине, были успешно отбиты, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.
РФ осуществила кибератаки на Италию
Все атаки на итальянские посольства были нейтрализованы без существенных последствий работы дипломатических учреждений и объектов Олимпиады, пишет Ansa.
— Мы отразили серию кибератак на офисы Министерства иностранных дел, начиная с Вашингтона, а также на некоторые объекты зимних Олимпийских игр, включая гостиницы в Кортине, — подчеркнул Таяни.
Он добавил, что эти действия были организованы Россией.
Напомним, что с 6 по 22 февраля 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо пройдут Зимние Олимпийские игры.
Следует отметить, что президент Италии Серджо Маттарелла призвал к прекращению военных действий на время проведения Олимпийских игр-2026 в Милане-Кортине.
Еще в октябре 2025 года министр иностранных дел Италии призвал к перемирию во всех войнах во время зимних Олимпийских игр.