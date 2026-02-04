Російські кібератаки на італійські посольства, включно з офісом у Вашингтоні, а також на об’єкти зимових Олімпійських ігор у Кортіні, були успішно відбиті, заявив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

РФ здійснила кібератаки на Італію

Усі атаки на італійські посольства були нейтралізовані без суттєвих наслідків для роботи дипломатичних установ та об’єктів Олімпіади, пише Ansa.

– Ми відбили серію кібератак на офіси Міністерства закордонних справ, починаючи з Вашингтона, а також на деякі об’єкти зимових Олімпійських ігор, включно із готелями в Кортіні, – наголосив Таяні.

Він підкреслив, що ці дії були організовані Росією.

Нагадаємо, що з 6 по 22 лютого 2026 року в італійських містах Мілан та Кортіна-д’Ампеццо пройдуть Зимові Олімпійські ігри.

Варто зазначити, що президент Італії Серджо Маттарелла закликав до припинення військових дій на час проведення Олімпійських ігор-2026 у Мілані-Кортіні.

Ще у жовтні 2025 року міністр закордонних справ Італії закликав до перемир’я у всіх війнах на час зимових Олімпійських ігор.

