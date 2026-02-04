Народного депутата викрили на схемах із заволодіння агропродукцією НААН на понад 30 млн гривень.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Оборудки з землею НААН: про що йдеться

У Суспільному та РБК з посиланням на власні джерела уточнюють, що мова йде про нардепа Анатолія Гунька, який уже фігурує у справі про отримання $85 тис. хабаря за сприяння в оренді державних земель.

– НАБУ та САП спільно з СБУ викрили схему заволодіння врожаєм соняшнику та кукурудзи державних установ, що входять до структури Національної академії аграрних наук України. Організатори – народний обранець, якого вже обвинувачують в одержанні від аграрія $85 тис. хабаря, та депутат Київської облради, – йдеться у повідомленні.

В НАБУ уточнили, що Гунько у 2021 році вступив у змову з директором одного з дослідних господарств та ще одним пособником.

Разом вони організували збір та вивезення агропродукції на приватні зернові склади у Чернігівській та Полтавській областях. Йдеться про понад 990 тонн соняшнику та 1,4 тисячі тонн кукурудзи вартістю 27,3 млн грн.

Схожу схему вони використали й у 2022 році, на базі дослідної станції.

– Цього разу на підконтрольні склади відвантажили 203 тонн соняшнику. Аби приховати злочин, реальну кількість зібраного збіжжя не відобразили у товаросупровідних документах. У підсумку за обома епізодами державі заподіяли збитків на майже 30 млн грн, – зауважують детективи.

В НАБУ додали, що про підозру повідомили за такими статтями:

Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ( ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ) – народному депутату України ІХ скликання як організатору. Передбачено позбавлення волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна. Організація привласнення, розтрати або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем, вчиненого в особливо великих розмірах або організованою групою, зі вчиненням збитків у сумі понад 1,2 млн грн ( ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України ) – депутату Київської обласної ради. Карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади. Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем ( ч. 5 ст. 191 КК України ) – двом керівникам ДП у структурі НААН. Карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із конфіскацією майна та позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Та пособництво (сприяння) у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України) – пособнику. Також карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років та конфіскацією майна.

Нагадаємо, також Вищий антикорупційний суд (ВАКС) судитиме народного депутата Анатолія Гунька за одержання $85 тис. за оренду землі.

У серпні 2023 року стало відомо про затримання нардепа від фракції Слуга народу Анатолія Гунька.

Після цього Гунька та ще одного нардепа, а саме Богдана Торохтія, виключили зі Слуги народу.

