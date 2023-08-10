Один просил взятку, второй отдыхал за границей. Депутатов Гунько и Торохтия исключили из Слуги народа
Анатолия Гунько и Богдана Торохтия окончательно исключили из Слуги народа. Об этом в своем Telegram сообщил председатель фракции Давид Арахамия.
— Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции. Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы требовали определенного времени, — написал он.
В обращении к спикеру парламента Руслану Стефанчуку, которое опубликовал Арахамия, говорится, что большинство депутатской фракции поддержало предложения по исключению нардепов.
Дело Гунько
8 августа нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько с поличным задержали вместе с двумя сообщниками на взятке. Они требовали у агрария $85 тыс. за землю. На следующий день НАБУ и САП объявили ему о подозрении во взяточничестве.
10 августа Высший антикоррупционный суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 30 млн грн.
Дело Торохтия
Жена нардепа Торохтия во время полномасштабного вторжения приобрела недвижимость в курортном болгарском городе Несебр стоимостью около $477 тыс. А сам депутат во время полномасштабного вторжения приобрел новое авто за 7 млн грн, а также находился за пределами Украины более 90 дней. В это время он отдыхал в Греции, Турции, Катаре и ОАЭ.
8 августа Давид Арахамия заявил о намерении исключить Богдана Торохтия из фракции.
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