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Анастасия Кожушко, редактор ленты

Один просил взятку, второй отдыхал за границей. Депутатов Гунько и Торохтия исключили из Слуги народа

Один просил взятку, второй отдыхал за границей. Депутатов Гунько и Торохтия исключили из Слуги народа
Фото: Факти ICTV

Анатолия Гунько и Богдана Торохтия окончательно исключили из Слуги народа. Об этом в своем Telegram сообщил председатель фракции Давид Арахамия.

— Завершили все юридические процедуры по исключению Гунько и Торохтия из фракции. Политическое решение было принято сразу. Юридические вопросы требовали определенного времени, — написал он.

В обращении к спикеру парламента Руслану Стефанчуку, которое опубликовал Арахамия, говорится, что большинство депутатской фракции поддержало предложения по исключению нардепов.

Дело Гунько

8 августа нардепа от Слуги народа Анатолия Гунько с поличным задержали вместе с двумя сообщниками на взятке. Они требовали у агрария $85 тыс. за землю. На следующий день НАБУ и САП объявили ему о подозрении во взяточничестве.

10 августа Высший антикоррупционный суд избрал нардепу меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в размере 30 млн грн.

Дело Торохтия

Жена нардепа Торохтия во время полномасштабного вторжения приобрела недвижимость в курортном болгарском городе Несебр стоимостью около $477 тыс. А сам депутат во время полномасштабного вторжения приобрел новое авто за 7 млн грн, а также находился за пределами Украины более 90 дней.  В это время он отдыхал в Греции, Турции, Катаре и ОАЭ.

8 августа Давид Арахамия заявил о намерении исключить Богдана Торохтия из фракции.

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Давид Арахамия, Депутати Верховної Ради, Слуга народа
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