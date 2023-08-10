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Україна
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Один просив хабар, другий відпочивав за кордоном. Депутатів Гунька та Тарохтія виключили зі Слуги народу

Один просив хабар, другий відпочивав за кордоном. Депутатів Гунька та Тарохтія виключили зі Слуги народу
Фото: УНІАН

Анатолія Гунька та Богдана Торохтія остаточно виключили з і Слуги народу. Про це у своєму  Telegram повідомив голова фракції у Верховній Раді Давид Арахамія. 

– Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу, – написав він.

У зверненні до спікера парламенту Руслана Стефанчука, які опублікував Арахамія йдеться, що більшість депутатської фракції підтримала пропозиції щодо їхнього виключення зі складу.

Справа Гунька

8 серпня нардепа від Слуги народу Анатолія Гунька на гарячому затримали разом з двома спільниками на хабарі.  Вони вимагали в аграрія  $85 тис. за землю.  Наступного дня НАБУ та САП оголосили йому про підозру у хабарництві.

10 серпня Вищий антикорупційний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Справа Торохтія

Дружина нардепа Торохтія під час повномасштабного вторгнення придбала нерухомість в курортному болгарському місті Несебр вартістю близько $477 тис. А сам депутат під час повномасштабного вторгнення придбав нове авто за 7 мільйонів гривень, а також перебував за межами України понад 90 днів. Цей час він відпочивав в Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.

8 серпня Давид Арахамія заявив про намір виключити Богдана Торохтія з фракції. 

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Давид Арахамія, Депутати Верховної Ради, Слуга народу
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