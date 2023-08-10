Один просив хабар, другий відпочивав за кордоном. Депутатів Гунька та Тарохтія виключили зі Слуги народу

Анатолія Гунька та Богдана Торохтія остаточно виключили з і Слуги народу. Про це у своєму Telegram повідомив голова фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.

– Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу, – написав він.

У зверненні до спікера парламенту Руслана Стефанчука, які опублікував Арахамія йдеться, що більшість депутатської фракції підтримала пропозиції щодо їхнього виключення зі складу.

Справа Гунька

8 серпня нардепа від Слуги народу Анатолія Гунька на гарячому затримали разом з двома спільниками на хабарі. Вони вимагали в аграрія $85 тис. за землю. Наступного дня НАБУ та САП оголосили йому про підозру у хабарництві.

10 серпня Вищий антикорупційний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень.

Справа Торохтія

Дружина нардепа Торохтія під час повномасштабного вторгнення придбала нерухомість в курортному болгарському місті Несебр вартістю близько $477 тис. А сам депутат під час повномасштабного вторгнення придбав нове авто за 7 мільйонів гривень, а також перебував за межами України понад 90 днів. Цей час він відпочивав в Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.

8 серпня Давид Арахамія заявив про намір виключити Богдана Торохтія з фракції.

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