Один просив хабар, другий відпочивав за кордоном. Депутатів Гунька та Тарохтія виключили зі Слуги народу
Анатолія Гунька та Богдана Торохтія остаточно виключили з і Слуги народу. Про це у своєму Telegram повідомив голова фракції у Верховній Раді Давид Арахамія.
– Завершили усі юридичні процедури щодо виключення Гунька і Торохтія з фракції. Політичне рішення було ухвалено одразу. Юридичні питання потребували певного часу, – написав він.
У зверненні до спікера парламенту Руслана Стефанчука, які опублікував Арахамія йдеться, що більшість депутатської фракції підтримала пропозиції щодо їхнього виключення зі складу.
Справа Гунька
8 серпня нардепа від Слуги народу Анатолія Гунька на гарячому затримали разом з двома спільниками на хабарі. Вони вимагали в аграрія $85 тис. за землю. Наступного дня НАБУ та САП оголосили йому про підозру у хабарництві.
10 серпня Вищий антикорупційний суд обрав нардепу запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою застави в розмірі 30 мільйонів гривень.
Справа Торохтія
Дружина нардепа Торохтія під час повномасштабного вторгнення придбала нерухомість в курортному болгарському місті Несебр вартістю близько $477 тис. А сам депутат під час повномасштабного вторгнення придбав нове авто за 7 мільйонів гривень, а також перебував за межами України понад 90 днів. Цей час він відпочивав в Греції, Туреччини, Катару та ОАЕ.
8 серпня Давид Арахамія заявив про намір виключити Богдана Торохтія з фракції.
Українські пілоти вже давно готові розпочати навчання на винищувачах F-16. Ймовірно, тренування почнуться вже з кінця літа, – про це заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат. Про те, що Захід затягує з цим, каже і колишній верховний командувач об’єднаних сил НАТО у Європі Філіп Брідлав. За його словами, багато країн уже готові приймати наших пілотів і мають плани навчання, але саме США гальмують процес. Зволікання з винищувачами змушує Україну збавляти темпи контрнаступу, – додає Брідлав в інтерв’ю Голосу Америки.Наталя Луценко