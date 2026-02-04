В домах, где нельзя восстановить тепло, электричество должно быть 18 часов в сутки — Шмыгаль
- В Украине ситуация в энергетике остается сложной и существует риск усиления графиков отключений света.
- Это, по словам Дениса Шмыгаля, связано с последним ударом РФ и со значительным дефицитом генерации в энергосистеме.
- В то же время он подчеркнул, что в домах, где невозможно восстановить тепло в ближайшей перспективе, свет должен быть не менее 18 часов в сутки.
В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, свет должен быть не менее 18 часов в сутки, заявил Денис Шмыгаль.
Ситуация в энергетике Украины
Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что есть риск ухудшения графиков отключений электроенергии.
— Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю, — написал он в Telegram.
По его словам, восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже привлекли 40 ремонтных бригад Нафтогаза.
— Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где и в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки, — добавил он.
В то же время он поблагодарил всех, кто помогает в этой сложной ситуации, в частности энергетикам, и отметил, что работа со всеми партнерами по получению энергетического оборудования будет усиливаться. По его словам, уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина пережила эту зиму.
Напомним, что в Киеве после российских ударов по энергетической инфраструктуре без тепла остаются 1 146 жилых домов. Это те квартиры, которые отапливаются исключительно электроэнергией.
Фото: Денис Шмыгаль