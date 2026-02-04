В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, свет должен быть не менее 18 часов в сутки, заявил Денис Шмыгаль.

Ситуация в энергетике Украины

Первый вице-премьер-министр — министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что есть риск ухудшения графиков отключений электроенергии.

— Это связано с последним ударом и тем, что дефицит генерации в энергосистеме все еще остается значительным. При этом россияне готовятся к новым атакам по энергетике в ближайшую неделю, — написал он в Telegram.

По его словам, восстановительные работы продолжаются во всех регионах. В Киеве работают более 230 бригад. Также уже привлекли 40 ремонтных бригад Нафтогаза.

— Но местные власти должны дать людям четкое понимание, где и в какие сроки будет восстановлено теплоснабжение. В домах, где восстановление теплоснабжения в ближайшей перспективе невозможно, электричество должно быть не менее 18 часов в сутки, — добавил он.

В то же время он поблагодарил всех, кто помогает в этой сложной ситуации, в частности энергетикам, и отметил, что работа со всеми партнерами по получению энергетического оборудования будет усиливаться. По его словам, уже более 30 стран оказывают поддержку, чтобы Украина пережила эту зиму.

Напомним, что в Киеве после российских ударов по энергетической инфраструктуре без тепла остаются 1 146 жилых домов. Это те квартиры, которые отапливаются исключительно электроэнергией.

