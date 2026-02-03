Российская Федерация в очередной раз пренебрегла усилиями американской стороны, атаковав энергетическую и критическую инфраструктуру Украины в ночь на 3 февраля.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 февраля.

Зеленский о пренебрежении РФ энергетическим перемирием

По словам президента, украинская команда будет контактировать с американской стороной по вопросу пренебрежения Россией так называемого энергетического перемирия.

– В этой войне россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны. Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре. Как вы об этом знаете, на время встречи наших переговорных команд, – заявил Зеленский.

Он рассказал, что фактически энергетическое перемирие началось в ночь на пятницу, 30 января. В ночь на 3 февраля россияне, по мнению президента Украины, нарушили обещание.

– Либо россияне теперь считают, что в неделе не полные четыре дня, либо они реально делают ставку на войну, – подчеркнул Зеленский.

