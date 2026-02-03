Россия нарушила энергетическое перемирие, несмотря на просьбу Трампа — Зеленский
- Владимир Зеленский заявил, что Россия нарушила договоренность об энергетическом перемирии, нанеся массированный удар по украинской инфраструктуре в ночь на 3 февраля.
- Несмотря на личную просьбу президента США воздержаться от таких атак на время переговоров, РФ пренебрегла усилиями американской стороны и сделала ставку на продолжение войны.
Российская Федерация в очередной раз пренебрегла усилиями американской стороны, атаковав энергетическую и критическую инфраструктуру Украины в ночь на 3 февраля.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Киеве 3 февраля.
Зеленский о пренебрежении РФ энергетическим перемирием
По словам президента, украинская команда будет контактировать с американской стороной по вопросу пренебрежения Россией так называемого энергетического перемирия.
– В этой войне россияне снова пренебрегли усилиями американской стороны. Была просьба президента США воздержаться от ударов по энергетической и критической инфраструктуре. Как вы об этом знаете, на время встречи наших переговорных команд, – заявил Зеленский.
Он рассказал, что фактически энергетическое перемирие началось в ночь на пятницу, 30 января. В ночь на 3 февраля россияне, по мнению президента Украины, нарушили обещание.
– Либо россияне теперь считают, что в неделе не полные четыре дня, либо они реально делают ставку на войну, – подчеркнул Зеленский.