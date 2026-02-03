Путин сдержал обещание не атаковать Украину в течение недели — Трамп
- Дональд Трамп заявил, что Путин сдержал обещание не атаковать Украину с воскресенья по воскресенье, после чего Россия возобновила удары.
- В Белом доме отметили, что Трамп не был удивлен последней атакой РФ по Украине.
Президент США Дональд Трамп сообщил, что Владимир Путин выполнил свое обещание не осуществлять атаки по Украине с воскресенья по воскресенье.
Об этом он заявил во время общения с журналистами, комментируя последние удары российских войск.
Путин выполнил обещание — Трамп
— Перерыв длился с воскресенья по воскресенье. Они открылись, и Путин сейчас нанес им сильный удар, — сказал Трамп.
По его словам, президент РФ сдержал взятые на себя обязательства, даже если речь идет об ограниченном во времени периоде. Трамп подчеркнул, что любая пауза в атаках имеет значение.
— Одна неделя — это много, мы примем что угодно, — отметил он.
Сегодня пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт также прокомментировала последнюю атаку России на Украину, в частности удары по объектам энергетической инфраструктуры.
Она заявила, что Дональд Трамп не был удивлен действиями России.
— Его реакция, к сожалению, была без удивления. Это две страны, которые уже несколько лет ведут крайне жестокую войну — войну, которая никогда бы не началась, если бы президент все еще находился у власти. Она началась из-за слабости и некомпетентности предыдущего президента Джо Байдена, — ответила Левитт.
Напомним, 30 января президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова зеркально воздерживаться от ударов по российской энергетике в рамках так называемого энергетического перемирия.
Ранее пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков заявлял, что Москва воздерживается от ударов по объектам энергетики до 1 февраля включительно.