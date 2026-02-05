5 лютого стали відомі результати січневих ударів Сил оборони України по полігону Капустин Яр в Астраханській області Росії за допомогою ракет дальнього радіусу дії Фламінго.

Деталі оголосили в Генеральному штабі Збройних сил України.

Атака на полігон Капустин Яр: що відомо

Зазначається, що атака на полігон Капустин Яр в Росії відбулась протягом січня 2026 року. Йдеться про серію успішних ударів по ангарах, де росіяни проводять передстартову підготовку міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

Для цього українські оборонці використовували ударні засоби дальнього радіусу дії українського виробництва, зокрема FP-5 Фламінго.

– За наявною інформацією, на території полігону частина будівель зазнала руйнувань різного ступеня, один з ангарів суттєво ушкоджений, частина особового складу евакуйована з території, – відзвітували у Генштабі.

Нагадаємо, саме на полігоні Капустин Яр, ймовірно, базується ракетний комплекс Орєшнік.

Про удар по полігону Капустин Яр, зокрема, повідомлялося 17 січня.

Зауважимо, що ракетами такого типу росіяни атакували Львівську область 8 січня.

Фото: Повітряне командування Захід

