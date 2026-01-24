Росія володіє не більше ніж трьома-чотирма ракетами Орєшнік і планує цього року запустити їх у серійне виробництво, щоб мати можливість виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік.

Про це повідомив перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки України Олег Луговський, пише Укрінформ.

Ракети Орєшнік – інструмент залякування Європи

– За нашими оцінками, Росія має не більше трьох-чотирьох таких ракет. Нам відомо, що Міністерство оборони Росії у 2026 році планує запустити Орєшнік у серійне виробництво і набути спроможностей виготовляти п’ять і більше таких ракет на рік, – сказав він.

У відповідь на питання, що Україні варто очікувати у зв’язку з цим, Луговський сказав, що наявність цих ракет має скоріш політичне, ніж воєнне значення.

– Це насамперед інструмент залякування наших партнерів у Європі. І він має сумнівну бойову ефективність. Орєшнік побудований на технологіях минулого століття і потребує постійного технічного супроводження і оперативного усунення різних несправностей, – зазначив він.

За словами Луговського, Служба зовнішньої розвідки України активно співпрацює з розвідками країн-партнерів у питанні Орєшніка, аби мати спільну об’єктивну картину та уникати поширення російської і білоруської дезінформації.

Як відомо, у ніч на 9 січня у Львові пролунали вибухи – ворожого удару зазнав об’єкт критичної інфраструктури.

На момент атаки по всій території України була оголошена ракетна небезпека через загрозу застосування російською армією балістичних ракет із полігону Капустин Яр, де, ймовірно, базується комплекс Орєшнік.

У Повітряних силах повідомили, що балістична ракета, що була використана під час цієї атаки, рухалася зі швидкістю 13 тис. кілометрів на годину.

Пізніше СБУ опублікувала фото уламків балістичної ракети Орєшнік, якою війська РФ завдали удару по Львівській області. Зазначені фрагменти мають статус речових доказів і будуть додатково досліджені.

Генсек Марк Рютте заявив, що НАТО шукає можливості надати Україні додаткові протиракетні засоби.

