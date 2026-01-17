У Росії повідомили про атаку українських безпілотників на полігон, з якого здійснюють пуски БРСД Орєшнік.

Українські дрони атакували полігон, з якого РФ запускає Орєшніки

За даними російського моніторингового Telegram-каналу Радар ВРВ, йдеться про атаку на 4-й Державний центральний міжвидовий полігон Капустин Яр в Астраханській області. У цьому районі працювала протиповітряна оборона.

Полігон використовується для пусків балістичних ракет середньої дальності (БРСД) з комплексу Орєшнік.

Як пише Militarnyi, на полігоні також випробовують велику кількість різних ракет малої та середньої дальності, крилатих ракет, комплексів і систем ППО.

Російські джерела повідомляли, що ударні БпЛА влучили у монтажно-випробувальний корпус.

Попередня атака безпілотників на Капустин Яр відбулася у липні 2024 року — тоді вони уразили будівлі на території полігону.

Нагадаємо, що 8 січня Росія саме ракетою Орєшнік завдала удару по передмістю Львова, після чого журналісти опублікували фото уламків. В області було уражено об’єкт критичної інфраструктури. Також повідомлялося про пошкодження шести приватних вантажівок.

